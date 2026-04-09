Farándula

Chef Sophia Rodríguez confiesa el mayor miedo de quedar embarazada por segunda vez

Presentadora de canal 7 se convirtió en mamá por primera vez el 1 de agosto del 2023

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Por Manuel Herrera

La chef y empresaria Sophia Rodríguez abrió su corazón este miércoles y confesó cuál es el mayor temor que enfrenta ante la posibilidad de un segundo embarazo.

Sophi, quien debutó como mamá el 1 de agosto del 2023 con el nacimiento de su hija Juliana, se sinceró con sus seguidores sobre lo que implica traer otro hijo al mundo.

Sophia Rodríguez
Sophia Rodríguez compartió estas fotos de su postparto y de cómo luce en la actualidad. (Instagram/Instagram)

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El miedo que no todos dicen

La también influencer compartió su reflexión horas después de publicar imágenes de su transformación física, comparando su etapa actual con su postparto.

“Estaba vacilando con ese TikTok que encontré de la posibilidad de un segundo embarazo y uno en la vida fitness, pero si soy muy honesta, ese es mi mayor miedo de un segundo embarazo. Es algo que anhelo, otro hijo, pero es que saber todo lo que me ha costado llegar a este punto, lo ingrato que es el embarazo con el cuerpo y todo el esfuerzo que ha significado, y ahora con el agravante de que sean dos chiquititos a los que hay que dedicarles tiempo y, por tanto, desatenderse de uno y volver a reformular todo el sistema para encontrar tiempo y espacio para mí, es algo que me asusta”, reconoció.

Tras intensas rutinas de ejercicio y disciplina, Sophia Rodríguez logró recuperar su figura, un proceso que no fue sencillo y que ahora pesa en su decisión de volver a embarazarse.

Sophia Rodríguez
Sophia Rodríguez no le cierra las puertas a ser mamá de nuevo. (Instagram/Instagram)

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“No hay que romantizar todo”

La chef fue clara en que, aunque ser mamá es una experiencia invaluable, también es válido hablar de los retos reales que conlleva.

“Sé que todo lo vale, pero no hay que romantizar absolutamente todo con tal de defender a esas personitas hermosas que gestamos. En mi caso es ese el objetivo real del porqué hago esto con tanta disciplina y constancia, porque me estoy preparando para, en una eventual segunda gestación, llegar con la mejor forma física que pueda estar, la mayor fuerza, la mejor energía y mucho mejor preparada para que mi recuperación sea más rápida y, ya sabiendo lo que me funciona, poder ser lo más eficiente en el postparto”, afirmó.

La gran confesión de Sophia Rodríguez sobre ser mamá por segunda vez

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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