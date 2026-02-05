Sophia Rodríguez recibió un inesperado piropo que la sonrojó: “Me da mucha vergüenza”

La popular chef y empresaria Sophia Rodríguez quedó más que sonrojada luego de recibir un piropo inesperado, por cómo luce una parte de su cuerpo, a dos años y medio de haber dado a luz a su primera hija.

Sophia Rodríguez reconoció que recibir piropos le da mucha vergüenza. Fotografía: Instagram Sophia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Gran halago

Todo surgió por una falda que Sophi vistió este miércoles en ¡Qué buena tarde!, el programa de canal 7 que presenta junto a Natalia Rodríguez y Yiyo Alfaro.

Tras su aparición en televisión y una fotografía del look que ella misma compartió en redes sociales, una seguidora no dudó en halagar cómo se le ven los músculos de las piernas, un detalle que rápidamente llamó la atención.

El piropo que la dejó en evidencia

“Déjeme piropearte el piernón. ¡Qué lindas (las piernas), todas marcadas! Rajado cómo marcas de rápido, yo llevo años y me cuesta marcar. Muy carga, sigue así y tonifique por mí”, le escribió la seguidora a la empresaria.

El mensaje no pasó desapercibido para Sophia, quien este jueves decidió referirse públicamente al halago.

Sophia Rodríguez habla del piropo que recibió

“Me da mucha vergüenza, pero lo agradezco”

Rodríguez reconoció que este tipo de comentarios le generan pena, aunque también los recibe con gratitud.

“Recibí muchos piropos por cómo se me marcan los músculos de las piernas y a mí me da mucha vergüenza cuando recibo mensajes así. Pero los agradezco mucho porque necesito aprender a darme una palmadita en el brazo, porque de verdad ha sido mucho esfuerzo, disciplina y constancia para obtener esos resultados”, afirmó en un video que compartió en Instagram.

Nada fue rápido ni de la noche a la mañana

Eso sí, Sophi fue clara en algo: el proceso para que sus piernas luzcan así no ocurrió de un momento a otro, como algunas personas creen.

“La persona decía que qué rápido que marcaba yo y quiero sacarlos del error. Sí tengo por genética más disposición a generar masa muscular en las piernas mucho más fácil que en los brazos, pero nada se ha hecho rápido. Son años entrenando, demasiados meses entrenando fuerza y siendo constante, y así es como se dan los resultados reales y a largo plazo”, explicó.

Esta fue la fotografía que dio pie al piropo que recibió Sophia Rodríguez por cómo se ven sus piernas. Fotografía: Instagram Sophia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

El ejercicio después de la maternidad

Sophia contó que empezó a comprometerse más con la actividad física cuando su hija Juliana tenía cuatro meses de nacida. Actualmente la pequeña ya tiene dos años y medio.

“Entreno cada vez más pesado porque soy consciente de que la musculatura de ahora será la que me sostenga en la vejez. Antes le ponía más énfasis al cardio, ahora lo hago por un tema cardiovascular, pero hago más peso”, destacó.