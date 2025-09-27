Sophia Rodríguez se quiebra en lágrimas con emotivo regalo de su hermana mayor

Sophia Rodríguez tras ser sorprendida por su hermana mayor. Fotografía: Instagram Sophia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

A Sophia Rodríguez se le hizo imposible contener las lágrimas por un emotivo regalo que le hizo su hermana mayor, Natalia.

LEA MÁS: La chef Sophia Rodríguez casi queda en la calle por una trampa en la que estuvo a punto de caer

La popular chef costarricense afirmó “gané en la vida” luego del detalle que recibió de su familiar, quien es una reconocida gestora cultural y periodista.

Este jueves, Sophi presentó el nuevo menú de su restaurante con creadores de contenido que son sus amigos y en medio de la actividad, Naty la sorprendió con la lectura de un cuento inspirado en su hermana que ella misma escribió.

“Mi hermana Naty me hizo uno de los mejores regalos: escribió de sorpresa un cuento sobre mi historia para llegar a esta etapa de mi vida. Ella que me conoce tanto, que ha sido testigo de todo y que siempre ha estado a mi lado para apoyarme”, afirmó Sophi.

Sophia Rodríguez fue sorprendida por su hermana mayor

La presentadora de canal 7 aseguró que después de su sobrina, Macarena, el cuento es el segundo mejor regalo que le ha dado su hermana mayor.

En el cuento, Natalia hiló la historia de cómo Sophia se convirtió en la chef y empresaria que es en la actualidad.

LEA MÁS: Chef Sophia Rodríguez contó cómo conoció a su esposo y los sorprendió con este creativo regalazo

Natalia habló en la historia de la afición que tuvo Sophia por la cocina desde toda la vida, recordó la vez que la macha salió en tele cocinando con su mamá y cuando empezó a vender granizados en el barrio, evidenciando el espíritu de emprendedora que tenía.

“Vendía granizados en el barrio y un día, cuando la máquina se descompuso, no se dio por bencida, con su hermana Angélica estrelló el hielo en la pared hasta romperlo”, contó Natalia.

Después resumió las épocas en que se aventuró en la repostería, cuando se enfrentó por primera vez a un horno de gas y la etapa de vendedora de queques a profesores y mamás del colegio.

La mayor de las Rodríguez también incluyó en la historia los inicios de Sophi en la UCR como estudiante de Publicidad y el flechazo definitivo que le dio la cocina cuando produjo un programa de televisión con un chef.

LEA MÁS: Sophia Rodríguez se llevó un gran susto después de una de sus mayorías alegrías

En un momento de la lectura del cuento, su hermana se detuvo y se puso a llorar. Se acercó a Sophia, la abrazó y las dos terminaron con las lágrimas afuera; un momento que la chef compartió en sus redes.