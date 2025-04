Sophia Rodríguez se llevó un gran susto después de una de sus mayorías alegrías

Sophia Rodríguez contó su situación de salud. (Instagram)

Sophia Rodríguez tiene con la mano en el corazón a sus seguidores tras sufrir serias complicaciones de salud, justamente días después de que inauguró su segundo local, Juliana Amor y Pan.

“Han sido dos semanas megaintensas. Los primeros días me sentía como en una nube, como si todo fuera irreal, con la adrenalina al tope. No sentía el cansancio porque mi mente y corazón no paraban”, inició contando por medio de Instagram.

La querida chef expresó que después de abrir empezó a sentir angustia por todas las cosas que tenía que solventar y que por más que quiera se sale de sus manos.

Y es que la empresaria ahora tiene a cargo casi 55 personas y hay temas que, aunque son de otros equipos, ella a veces quisiera ser bombera para salir a apagar todos los incendios (problemas) que se dan, pero se le hace imposible.

“Estos días tuve como 15 microinfartos de estrés, pero después, yo misma y mi esposo nos recordamos que eran problemas muy positivos”, detalló justamente porque las ventas de su local han sido mejores de lo esperado.

“Nos quedamos recortos con la expectativa de cuánto se iba a mover Escazú, pero eso en todo negocio es muy bueno. Y yo, en lugar de brincar de alegría, he estado hecha un puñito de angustia”, comentó.

Sophia Rodríguez tiene dos locales de Juliana Amor y Pan. Captura

La también presentadora detalló que su empresita ha estado creciendo como la espuma y es que sus empleados no han parado de trabajar.

“Todos en la empresa han estado trabajando sin parar para ponernos al corte y estabilizar la operación y en medio de todo, aunque yo esté asustada, un líder siempre tiene que ser positivo”, agregó.

Sophi confesó que todos estos días ha estado recibiendo diferentes comentarios, entre estos: “Se ve cansada, deteriorada. Debería cambiar hábitos”, “Es admirable que, a pesar del cansancio, tienes que estar aquí con una gran sonrisa y llena de ilusión recibiéndonos a todos”, “Se nota que todavía hay mucho que mejorar de esta operación”, “Poco a poco van a ir ajustando todo lo necesario, Tienen un día trabajando juntos, todos están aprendiendo, pero se nota que es un gran equipo”, y eso la ha tenido pensando.

Sophia Rodríguez contó que su mayor apoyo es su esposo. Captura (Sophia Rodríguez/Sophia Rodríguez)

“Ayer me puse a pensar en todas estas frases que me han dicho diferentes personas, pero principalmente pensé en los contrastes de sus afirmaciones y el impacto que, sin saberlo, pueden tener con sus palabras. Porque la verdad confieso que me han dolido por un rato, a pesar de los años de experiencia sobrellevando comentarios de todo tipo”, concluyó.