Sophia Rodríguez lloró con unas fotos de su hija y admite tener miedo por el futuro de Costa Rica

La chef y presentadora de Teletica, Sophia Rodríguez, dejó ver su lado más vulnerable al compartir un mensaje cargado de emoción, orgullo y mucho miedo, de cara a lo que pueda suceder en Costa Rica después de las elecciones presidenciales de este domingo.

LEA MÁS: Fiesta de Navidad de los empleados de la chef Sophia Rodríguez terminó en emergencia

A través de sus redes sociales, Sophia publicó unas imágenes que la hicieron romper en llanto: una actividad democrática organizada en el kínder de su hija Juliana, donde los niños realizaron sus propias votaciones, aprendiendo paso a paso cómo funciona el proceso electoral.

Sophia Rodríguez es una reconocida chef, empresaria y presentadora de televisión. (Instagram/Instagram)

“Se me salieron las lágrimas”

Sophia confesó que, aunque llevaba días planeando un video para hablar de la enorme importancia de estas elecciones nacionales, las poderosas fotos de su hija dijeron más que cualquier discurso.

“Realmente se me salieron las lágrimas de emoción y orgullo”, expresó la presentadora, al ver cómo su hija aprendía a votar en un ambiente de respeto y libertad.

Sin embargo, detrás de esa escena tan tierna, llegó el golpe de realidad.

LEA MÁS: Sophia Rodríguez se quiebra en lágrimas con emotivo regalo de su hermana mayor

El miedo que la invade como mamá

Rodríguez fue clara y directa al admitir que siente mucho miedo por el futuro del país y, sobre todo, por el de su hija.

“Tengo demasiado miedo porque este proceso electoral ha sido manchado con demasiada violencia, amenazas, insultos, intimidación y matonismo y hay un pánico generalizado a expresar a quién apoyamos sin temor a represalias”, escribió.

El mensaje subió de tono cuando Sophia habló desde su rol de madre y ciudadana.

“Tengo miedo de que mi hija no pueda seguir viviendo en un país libre, donde las diferencias se encuentren y dialoguen con serenidad”, confesó.

Además, enumeró preocupaciones que, asegura, la desvelan: la seguridad, la educación, la salud, el narcotráfico infiltrándose en el sistema, la fragmentación social y la creciente violencia.

Uno de los pasajes más fuertes de su mensaje fue cuando admitió que le aterra tener que decirle algún día a su hija que lo que aprendió este viernes en el kínder ya no se puede vivir en la Costa Rica real.

Sophia Rodríguez compartió varias fotos del proceso electoral del kínder de su hija y aprovechó para hablar de la coyuntura política de Costa Rica. Fotografía: Instagram Sophia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Un ruego directo a los votantes

Sophia cerró su reflexión con un llamado urgente y emocional a los costarricenses.

LEA MÁS: La chef Sophia Rodríguez casi queda en la calle por una trampa en la que estuvo a punto de caer

“Le ruego que por favor salga a votar este domingo. Le ruego que valoremos este privilegio y le ruego que su voto sea muy bien pensado”, destacó.

Para la presentadora, estas no son unas elecciones más. Son, según sus palabras, las más importantes de nuestra democracia, esa que, dice, “significa TODO”.

El país que sueña para su hija

Sophia dejó claro que su deseo es que Juli pueda crecer en la Costa Rica de paz en la que ella creció, con líderes que representen nuestros valores, nuestra idiosincrasia y ese pura vida que distingue al país ante el mundo.