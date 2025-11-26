Farándula

Fiesta de Navidad de los empleados de la chef Sophia Rodríguez terminó en emergencia

Sophia Rodríguez reunió a los trabajadores de sus restaurantes en una celebración que terminó de una forma inesperada

Por Manuel Herrera

La conocida chef Sophia Rodríguez reunió a los 65 empleados de sus restaurantes en una celebración navideña que tuvo un final inesperado.

Sophi contó en las últimas horas la emergencia con la que finalizó la fiesta de colaboradores y que obligó al traslado de uno de ellos al hospital.

Sophia Rodríguez
Sophia Rodríguez celebró a inicios de esta semana su fiesta navideña de empleados. Fotografía: Instagram Sophia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Una actividad llena de alegría… hasta que llegó el accidente

En Instagram, la presentadora de canal 7 habló del triste episodio que sacudió la actividad, en la que hubo risas, buena comida, fútbol, bingo y mucho más.

Lo único triste del paseo fue que, contra todo pronóstico y sin que se diera un golpe fuerte contra alguien o sin un movimiento brusco, Geanca se quebró un tobillo y un ligamento”, dijo Sophia.

Se le trasladó al hospital, lo operaron y ya está en recuperación gracias a Dios. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto le pasara justamente a él? Ninguna, pero pues lamentablemente pasó”, agregó la empresaria.

Sophia Rodríguez
Sophia Rodríguez contó en esta publicación de Instagram la situación de emergencia que se vivió en la fiesta navideña de sus empleados. Fotografía: Instagram Sophia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

El afectado es su entrenador personal y colaborador de confianza

Geancarlo Valerio, el accidentado, es entrenador personal y es quien entrena a Sophi, pero además trabaja con ella en los transportes de productos entre las sedes de sus negocios, ubicadas en Curridabat y Escazú.

Geanca es increíblemente trabajador, esforzado y comprometido. Vayan a darle ánimos porque su recuperación será un proceso lento y necesita mucho apoyo. Aquí estamos y estaremos Geanca”, finalizó Rodríguez.

Chef Sophia Rodríguez fue sorprendida por Ana María Polo, de Caso Cerrado.
Sophia Rodríguez tiene restaurantes en Curridabat y Escazú. Fotografía: Instagram Sophia Rodríguez. (Instagram)

