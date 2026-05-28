Marianela Valverde se tuvo que alejar de las redes sociales por varias razones de mucho peso

La expresentadora confesó que ha tenido que asumir la maternidad a tiempo completo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La expresentadora Marianela Valverde abrió su corazón con sus seguidores y explicó la verdadera razón por la que ha estado tan alejada de las redes sociales en las últimas semanas, despertando preocupación entre quienes notaron su ausencia digital.

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“He estado desaparecida de las redes por varias razones, han sido semanas complicadas y caóticas, pero vamos superando todo y saliendo adelante como tiene que ser”, contó Nela por medio de su cuenta de Instagram.

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La guapa expresentadora confesó que una de las principales razones de su ausencia ha sido el cambio que enfrentó en su rutina diaria luego de quedarse sin la ayuda que tenía para cuidar a su hija.

La creadora de contenido explicó por qué desapareció temporalmente de redes sociales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Tenía una niñera que venía a ayudarme dos veces a la semana, pero renunció por temas de salud y asuntos personales. Entonces me ha tocado ser mamá tiempo completo, trabajar, editar, hacer contenido, talleres… en fin, estoy que me vuelvo loca”, expresó entre risas, asegurando que está viviendo una etapa caóticamente hermosa.

Sin embargo, eso no fue lo único que complicó sus días, ya que también contó que su pequeña Macarena se enfermó recientemente.

“Macarena se enfermó, es la primera vez que se enferma en casi un año. Ha sido muy sanita porque hasta ahorita se enferma. Le dio fiebre, resfriado, tiene tos y moquitos”, comentó preocupada.

A pesar del cansancio y las complicaciones, Marianela dejó claro que poco a poco las cosas van mejorando y que está enfocada en sacar adelante tanto su trabajo como su etapa de mamá.