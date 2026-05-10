Marianela Valverde no aguantó y estalló contra quienes la criticaron por lo que hizo con su hija

Lo que empezó como un paseo familiar en plan tranquilo terminó encendiendo las redes sociales para Marianela Valverde, quien no dudó en responderles con todo a quienes la cuestionaron.

Marianela Valverde respondió sin filtro tras las críticas en redes sociales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La creadora de contenido viajó a Monteverde junto a su esposo y su hija, y compartió algunos momentos del recorrido. Sin embargo, uno de los videos desató la polémica.

Resulta que en las imágenes, la pequeña Maki aparece en brazos de su mamá y no en la silla para niños, lo que provocó una ola de críticas por parte de algunos seguidores, pero Marianela no se quedó callada.

LEA MÁS: Marianela Valverde y su esposo reciben otra gran noticia tras la llegada de su bebé

“Mis amores, yo sé que muchos por acá realmente se esfuerzan por ver qué hago supuestamente ‘mal’ para criticar… es muy común de aquellas personas que necesitan buscar lo negativo del otro para no concentrarse en sus propios defectos”, escribió.

Un video durante su viaje a Monteverde desató la polémica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La influencer defendió su forma de criar a su hija Maki. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se defendió con todo

La influencer también explicó que sí utiliza la silla para el carro, pero que, como cualquier persona, hay momentos en los que se hacen pausas durante viajes largos.

“Con respecto a la bendita silla del auto, los que realmente me siguen saben lo que nos encanta la silla para los viajes de Maki, pero por más de que sea una excelente opción, después de más de cinco horas de viaje ni uno mismo aguanta estar sentado tanto tiempo, menos unos niños tan llenos de vida”, comentó.

Lejos de bajarle el tono, Marianela fue aún más directa con quienes la criticaron.

LEA MÁS: Marianela Valverde comparte duro video de cuando conoció a su hija prematura por una ventana del hospital

“Si te perturba que no deje a Maki inmovilizada por siete horas o más y dejarla llorar a gritos desesperados porque la saquen… no es mi problema. Yo siempre buscaré el bienestar de mi hija en vez de hacer lo posible para caerte bien”, soltó.

“Maternidad real”

Valverde dejó claro que no piensa cambiar su forma de mostrar su vida por las opiniones ajenas y defendió lo que llamó una maternidad sin filtros.

“Siempre dije en mi perfil que mostraré una maternidad verdadera… si le pica, rásquese y no joda, que la vida es muy linda”, escribió.

A pesar de las críticas, también aprovechó para enviar un mensaje a quienes la apoyan, diferenciándolos de quienes solo buscan atacar.

“Saludos a todas las personas llenas de luz… y a los haters con picazón”, concluyó.