Marianela Valverde comparte duro video de cuando conoció a su hija prematura por una ventana del hospital

A Marianela Valverde y su hija Macarena le nació de forma prematura poco antes de los siete meses de gestación. (redes/Instagram)

La expresentadora Marianela Valverde volvió a tocar corazones al publicar un video que revive uno de los momentos más duros y a la vez más significativos de su maternidad: cuando conoció a su hija Macarena a través de una ventana del hospital, apenas minutos después de que la pequeña naciera de forma prematura.

La exconductora de Combate primero compartió una foto de su bebé de cuando la midieron al nacer y solo medía 42 centímetros.

Marianela Valverde mostró uno de los momentos más duros de cuando nació su hija

Después, un pequeño video de cuando no pudo contener las lágrimas al tenerla pegada a su pecho por primera vez.

Pero la imagen más conmovedora fue cuando tenía a Macarena en cuidados intensivos y no podía ni acercarse a tocar a su bebé.

Junto a las imágenes compartió una frase que refleja perfectamente lo que sintió en aquel instante: “A veces las cosas más pequeñas ocupan el mayor espacio en tu corazón”, citando a Winnie the Pooh".

Marianela Valverde mostró que su hija Macarena cuando nació tan solo medía 42 centímetros. (redes/Instagram)

La modelo agregó un mensaje aún más emotivo por el Día del Prematuro: “Maki, lo mejor que me pudo haber sucedido en la vida entera”.

Sus seguidores la llenaron de cariño, destacando su fortaleza y la gran evolución que ha tenido la pequeña desde aquellos días tan difíciles.

Macarena nació el 14 de junio a las 32 semanas de gestación y afortunadamente poco a poco a aumentado de peso y está muy saludable.