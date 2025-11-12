Marianela Valverde reaccionó así a la triste noticia del hallazgo de bebé en basurero en Hatillo

A veces las palabras sobran, y Marianela Valverde no necesitó decir mucho para evidenciar el gran dolor que dejó en su corazón la triste noticia de la que todo Costa Rica habla: el hallazgo con vida de un bebé recién nacido en un basurero en Hatillo 4.

El suceso simplemente desgarró y despedazó a la modelo y expresentadora, quien es muy sensible a esos temas por la lucha de años que llevó para convertirse en mamita, proceso que le costó muchas lágrimas.

Marianela Valverde confesó quedar despedazada con la noticia del bebé que encontraron tirado en un basurero. Fotografía: Instagram Marianela Valverde. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Policía cuenta lo que sintió al rescatar a bebé recién nacido abandonado en basurero en Hatillo

“Esto sí me destroza el alma”, escribió la querida Nela al compartir en sus redes sociales un video del rescate del pequeñito del botadero clandestino.

Su llanto conmovió a todos

Pero Valverde hizo otra publicación más reveladora de lo que sintió al darse cuenta de semejante acto de inhumanidad.

“Esto sí me destroza”, escribió en esa historia junto a una foto en la que aparece llorando y con el maquillaje corrido, reflejando la magnitud de su tristeza.

LEA MÁS: (Video) Así fue como encontraron y rescataron policías a bebé recién nacido en Hatillo

Nela aprovechó para informar y crear conciencia

Después de eso, Marianela Valverde compartió dos cápsulas informativas relacionadas con cómo entregar un bebé en Costa Rica sin necesidad de abandonarlo, un hecho que sí es un delito.

“En Costa Rica no existe un sistema formal de ‘entrega segura’ como en otros países, pero sí es posible hacerlo de forma legal, humana y protegida”, dice una de las cápsulas que compartió la expresentadora de Combate, de Repretel.

Marianela Valverde compartió cápsulas informativas como esta tras reconocer la noticia del bebé que tiraron en un basurero. Fotografía: Instagram Marianela Valverde. (Instagram/Instagram)

“Abandonar sin avisar o sin acompañamiento sí es un delito, pero acudir a una institución y pedir ayuda no lo es”, continúa el contenido informativo que publicó Valverde en sus historias.

El bebé está fuera de peligro

Dichosamente, el niñito está con vida y recibiendo atención médica para recuperarse, pues al momento de su rescate estaba muy mojadito y con hipotermia.

LEA MÁS: (Video) Marianela Valverde vivió emotivo momento al presentar a su hija ante la Virgen de los Ángeles