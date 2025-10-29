(Video) Marianela Valverde vivió emotivo momento al presentar a su hija ante la Virgen de los Ángeles

La guapa modelo y exconductora Marianela Valverde vivió este miércoles uno de los momentos más emotivos desde que se convirtió en mamá, pues presentó a su hijita Macarena ante la Virgen de los Ángeles.

La expresentadora de Combate, programa de Repretel, se convirtió en madre el 14 de junio, una etapa que anheló durante mucho tiempo y por la que oró incansablemente a Dios.

Marianela Valverde vivió un día muy esperado tras convertirse en mamá

“Vinimos a agradecer”

Precisamente, en agradecimiento por el milagro que significó la llegada de su pequeña, Nela visitó este 29 de octubre la Basílica de los Ángeles, en Cartago, junto con su bebé de cuatro meses.

“Vinimos a hacer una visita muy especial: a agradecer una petición que hicimos hace dos años”, contó Valverde desde la plazoleta, antes de ingresar al templo para encontrarse con la patrona de Costa Rica.

Marianela Valverde es mamá desde el pasado 14 de junio. Fotografía: Instagram Marianela Valverde. (Instagram/Instagram)

Un momento lleno de emoción y fe

Nela no pudo ocultar la emoción que la embargaba por el momento que estaba a punto de vivir junto con su esposo, Juan David Cardona, y su hermoso retoño.

“Me emociona la idea, de verdad, muchísimo; hasta tengo sentimientos encontrados. Aquí está nuestro hermoso resultado”, expresó la orgullosa mamá antes de entrar a la casa de La Negrita.

Por ahora, Marianela se reservó los detalles de cómo fue el encuentro dentro del templo, ya que no ha compartido fotos ni videos del emotivo momento.

