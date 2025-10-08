Marianela Valverde responde con firmeza y sin rodeos a una pregunta fuera de lugar

Marianela Valverde es una feliz mamá desde el 14 de junio. Fotografía: Instagram Marianela Valverde. (Instagram/Instagram)

La expresentadora de Repretel, Marianela Valverde, no quedó muy contenta con una pregunta que le hicieron en Instagram en las últimas horas y que consideró fuera de lugar.

Un seguidor sorprendió a Nela al consultarle sobre un tema muy personal y sensible, por el cual incluso derramó lágrimas en el pasado.

“¿Por qué era que no podías quedar embarazada?”, le preguntaron a la también exfigura de Combate, quien junto a su esposo Juan David Cardona tuvo que luchar mucho para convertirse en mamá.

Marianela Valverde junto a su esposo Juan David Cardona y Macarena, la hija de ambos. Fotografía: Instagram Marianela Valverde. (Instagram/Instagram)

“Esa pregunta no se hace”

Nela no podía creer lo que le estaban consultando y aprovechó la ocasión para dejar claro que ese tipo de preguntas no deben hacerse.

“Chicas, vieras que el por qué no es importante. Realmente no se le pregunta a las parejas que por qué sufren de infertilidad; es como preguntarle a una persona que por qué tiene cáncer, que por qué tiene diabetes”, respondió con serenidad, pero visiblemente molesta por el atrevimiento.

“El por qué no importa. Esa pregunta no se hace”, recalcó Valverde.

La incómoda pregunta que le hicieron a Marianela Valverde

Un milagro llamado Macarena

Marianela y su esposo se convirtieron en papás el 14 de junio pasado, cuando nació su hija Macarena, quien crece hermosa, sana y está próxima a cumplir cuatro meses de vida.

La presentadora ha descrito a su hija como un milagro, ya que el proceso para concebirla fue largo y complicado.