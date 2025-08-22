Marianela Valverde estuvo en riesgo de muerte al dar a luz a su hijita Macarena

Marianela Valverde se convirtió en mamá el 14 de junio. Fotografía: Instagram Marianela Valverde. (Instagram/Instagram)

Dos meses y medio después de dar a luz a su hijita Macarena, Marianela Valverde confesó la cadena de malas noticias que le dio el médico previo a la cesárea, entre ellas el riesgo de muerte que corría ella debido a los medicamentos anticoagulantes que se tuvo que inyectar durante el embarazo.

Macarena nació el 14 de junio en la madrugada, a las 32 semanas de embarazo, y aunque la niñita gracias a Dios crece muy bien, su venida al mundo fue bastante complicada y de mucho miedo para su mamá.

La expresentadora de Repretel y su equipo médico tenían organizada una cesárea programada, pero nada salió como estaba planeado, pues Nela tuvo que dar a luz prácticamente de urgencia, ya que las contracciones eran insostenibles y ponían en riesgo a su hijita.

Este jueves en un en vivo de Instagram, Nela relató la zozobra del día que dio a luz y explicó que como todo fue tan a la carrera, no hubo ni tiempo de que el medicamento que se inyectaba “saliera” del organismo, lo que la obligó a una sedación completa para evitar cualquier fatalidad.

Marianela Valverde junto a su esposo y a su hijita. Fotografía: Instagram Marianela Valverde. (Instagram/Instagram)

El calvario de Nela

“Cuando llegamos al hospital (pasada la medianoche), el doctor me hizo el chequeo, me dijo que las contracciones estaban muy altas y notó algo en la bebé y me dijo que me iba a operar en una hora.

“Yo soy de trombofilia y siempre me inyectaba unos medicamentos para hacer más líquida la sangre, cuando a uno le van a hacer cesárea tiene que suspender el tratamiento mínimo 24 horas (antes) y me hacían falta cinco horas para cumplir con las 24”, afirmó Nela.

En un principio, la expresentadora de Combate le dijo al doctor que ella se iba a aguantar las cinco horas, pero el especialista le comunicó que, máximo, la tenía que operar en una hora.

“El doctor me dijo que tenía que operarme ya. Me empezó a dar un poco de susto porque me dijo que había una mala noticia, ya que como tenía anticoagulantes y no se había vencido el plazo que se debe esperar antes de operar, me tenían que sedar por completo”, continuó.

La epidural no era una opción para Nela.

“Fueron muchas malas noticias de golpe. Me puse muy nerviosa, me asusté montones y, literal, cerré los ojos y le dije a Diosito que estaba en sus manos. El doctor me decía que el mínimo error, si no me dormía por completo y me ponía la epidural, podría ser que se me fuera un coágulo al cerebro y me matara. Yo estaba aterrada”, agregó.

Macarena nació el 14 de junio en horas de la madrugada. Fotografía: Instagram Marianela Valverde. (Instagram/Instagram)

Dos minutos para el parto

Nela mencionó, además, que los doctores solo tuvieron dos minutos para completar toda la cesárea, de lo contrario, el riesgo lo correría su hija.

“El doctor y todo el equipo médico tenían solo dos minutos para sacar a Macarena, porque en el momento en que me durmieran y sedaran por completo tenían que evitar que la sedación y el medicamento llegaran a través del cordón umbilical a la bebé. Entonces eso era como de película, dice Juan Da (Juan David, su esposo)”, relató.

Dichosamente ambas salieron bien de todo el procedimiento, pero eso significó que Nela no experimentara muchas alegrías de mamá primeriza, como entrar en contacto con su bebé rápidamente, conocerla y escucharla llorar por primera vez.

“Por ese lado mi sueño quedó un poco frustrado. Yo conocí a Macarena al día siguiente (de nacida) al final del día. Primero la conocieron los doctores, las enfermeras, Juan Da y otra gente antes de mamá”, comentó.