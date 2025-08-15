A Marianela Valverde el Día de la madre le cayó a dos meses del milagro más grande de su vida

Marianela Valverde relató que su hija, Macarena, se mantiene dormida gran parte del día y disfruta del contacto piel con piel. (Instagram/Instagram)

La creadora de contenido y expresentadora de Repretel, Marianela Valverde, vive un Día de la Madre muy especial al celebrar los dos meses de vida de su hija Macarena, un sueño hecho realidad después de una larga lucha por convertirse en mamá.

“Dos meses ya. Hoy celebramos tu vida querida Maki, 2 meses que en edad corregida sería 0, es decir, en esta semana estarías naciendo y serías recién nacida”, escribió Marianela en sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores un resumen de los momentos más importantes que ha vivido junto a su pequeña.

Entre las anécdotas, relató la ternura con la que su mascota, Tiquito, pasó de tenerle miedo a convertirse en su protector.

“Ahora busca arrecostar su cabecita junto a ti y si lloras fuerte no duda en salir corriendo y ladrar buscando la amenaza que te hace entristecer, como todo un hermano mayor defendiendo a su hermanita”.

LEA MÁS: Marianela Valverde está sufriendo por un proceso de la maternidad que no se esperaba

La familia también tuvo su primera salida completa. “Tu papito insistía en salir a respirar aire fresco y estar en contacto con la naturaleza”, contó la influencer, quien recibió la visita de varios seres queridos.

“Vinieron a visitarte tu tío Edy, tía Ingrid, tu abuelo materno y tu único primo Nico. Te cargaron, alimentaron y consintieron muchísimo, todos estaban felices de conocerte”.

Otro momento especial fue cuando la bebé probó el fular por primera vez. “Estabas encantada en él, podrías pasar varias horas durmiendo ahí. ¡Que nadie me saque de aquí!”, expresó.

No todo ha sido sencillo. Marianela narró que han enfrentado “noches largas y madrugadas tristes por causas digestivas que te hacen sentir mal”, aunque aseguró que esas horas también han servido para estar más cerca de su hija, brindándole amor como la mejor medicina.

Entre risas, recordó el día en que el papá de Maki se animó a bañarla.

“Lo hizo de una manera peculiar, para mí que te ve como una heroína aun cuando ya te ponga los pantaloncillos por fuera”. También confesó que venció “uno de mis mayores temores” y disfrutó de “tardes de café después de cada cita”.

Agregó que su pareja está como loco en esta nueva etapa.

“A tu papito le encanta presumirte y cómo no hacerlo, si eres nuestro mayor logro”. Incluso reveló que la bebé ya comienza a quedar justa con su ropa y es que al principio todo le quedada grande.

LEA MÁS: Marianela Valverde fue sorprendida por sus amigas en su primera salida tras ser mamá

La publicación concluyó con un mensaje lleno de amor: “¡Muchas felicidades mi Maki y que sigas creciendo sana y fuerte como hasta ahora! Te amamos”.

Para Marianela Valverde, este Día de la Madre no solo es una fecha para celebrar, sino también un recordatorio de que los sueños se cumplen y que el mejor regalo que pudo recibir es ver a su hija crecer feliz y saludable.

Marianela Valverde celebra el Día de la madre a dos meses de su mayor milagro (Instagram/Tomada de Instagram)