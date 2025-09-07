Marianela Valverde mostró el tierno detalle que le dieron a su hija Macarena

Marianela Valverde confesó que tuvo un día muy lindo en familia. (Instagram/Instagram)

Marianela Valverde compartió con sus seguidores un momento muy especial: el detallazo que le dieron a su hija Macarena, un regalo que la llenó de alegría y emocionó a toda la familia.

A través de su cuenta de Instagram, la expresentadora del extinto programa Combate publicó una foto donde se le ve junto a su hija y su esposo, todos luciendo impecables, mientras contaba que este sábado (ayer) se realizó finalmente el esperado té de canastilla organizado por una de las abuelitas de Macarena.

LEA MÁS: Marianela Valverde reacciona a lo que dijo sobre ella Montserrat del Castillo en De boca en boca

Durante la celebración, Valverde mostró uno de los obsequios más tiernos: un librito rosado con el nombre de la niña, en el que cada familiar escribió un mensaje para que, cuando crezca, pueda leerlos.

Marianela Valverde mostró el detalle que le dieron a su bebita. (Marianela Valverde /Marianela Valverde)

Uno de los mensajes más emotivos fue el de una de sus primas, quien le escribió: “Hola Maca, soy una de tus primas. Te quiero decir que eres demasiado bonita y que cuando crezcas quisiera jugar, hablar y acompañarte donde quieras. Te amo”.

La presentadora confesó que este librito fue uno de los detalles más lindos del baby shower y que significó mucho para ella y su familia. Entre regalos, abrazos y palabras de cariño, la celebración reflejó la alegría por la llegada de la pequeña Macarena.

Marianela Valverde, su esposo y su bebita en la actividad. (Marianela Valverde /Marianela Valverde)

LEA MÁS: Marianela Valverde estuvo en riesgo de muerte al dar a luz a su hijita Macarena

Recordemos que Maca nació prematura el pasado 14 de junio y ha mostrado grandes avances, información que su mamita ha compartido con emoción en redes sociales, llenando de felicidad a todos quienes la han acompañado en este proceso.

La creadora de contenido también aprovechó para agradecer los gestos de cariño y compartir con sus seguidores la ternura que rodeó este momento tan especial en la vida de su hija.