Marianela Valverde mostró el tierno detalle que le dieron a su hija Macarena

Marianela Valverde compartió con sus seguidores un momento muy especial: el detallazo que le dieron a su hija Macarena, un regalo que la llenó de alegría y emocionó a toda la familia.
A través de su cuenta de Instagram, la expresentadora del extinto programa Combate publicó una foto donde se le ve junto a su hija y su esposo, todos luciendo impecables, mientras contaba que este sábado (ayer) se realizó finalmente el esperado té de canastilla organizado por una de las abuelitas de Macarena.
Durante la celebración, Valverde mostró uno de los obsequios más tiernos: un librito rosado con el nombre de la niña, en el que cada familiar escribió un mensaje para que, cuando crezca, pueda leerlos.
Uno de los mensajes más emotivos fue el de una de sus primas, quien le escribió: “Hola Maca, soy una de tus primas. Te quiero decir que eres demasiado bonita y que cuando crezcas quisiera jugar, hablar y acompañarte donde quieras. Te amo”.
La presentadora confesó que este librito fue uno de los detalles más lindos del baby shower y que significó mucho para ella y su familia. Entre regalos, abrazos y palabras de cariño, la celebración reflejó la alegría por la llegada de la pequeña Macarena.
Recordemos que Maca nació prematura el pasado 14 de junio y ha mostrado grandes avances, información que su mamita ha compartido con emoción en redes sociales, llenando de felicidad a todos quienes la han acompañado en este proceso.
La creadora de contenido también aprovechó para agradecer los gestos de cariño y compartir con sus seguidores la ternura que rodeó este momento tan especial en la vida de su hija.