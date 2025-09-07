Teleguía Farándula

Marianela Valverde mostró el tierno detalle que le dieron a su hija Macarena

Marianela Valverde contó que una de las abuelitas de Macarena le hizo un té de canastilla

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Marianela Valverde relató que su hija, Macarena, se mantiene dormida gran parte del día y disfruta del contacto piel con piel.
Marianela Valverde confesó que tuvo un día muy lindo en familia. (Instagram/Instagram)

Marianela Valverde compartió con sus seguidores un momento muy especial: el detallazo que le dieron a su hija Macarena, un regalo que la llenó de alegría y emocionó a toda la familia.

A través de su cuenta de Instagram, la expresentadora del extinto programa Combate publicó una foto donde se le ve junto a su hija y su esposo, todos luciendo impecables, mientras contaba que este sábado (ayer) se realizó finalmente el esperado té de canastilla organizado por una de las abuelitas de Macarena.

LEA MÁS: Marianela Valverde reacciona a lo que dijo sobre ella Montserrat del Castillo en De boca en boca

Durante la celebración, Valverde mostró uno de los obsequios más tiernos: un librito rosado con el nombre de la niña, en el que cada familiar escribió un mensaje para que, cuando crezca, pueda leerlos.

Marianela Valverde
Marianela Valverde mostró el detalle que le dieron a su bebita. (Marianela Valverde /Marianela Valverde)

Uno de los mensajes más emotivos fue el de una de sus primas, quien le escribió: “Hola Maca, soy una de tus primas. Te quiero decir que eres demasiado bonita y que cuando crezcas quisiera jugar, hablar y acompañarte donde quieras. Te amo”.

La presentadora confesó que este librito fue uno de los detalles más lindos del baby shower y que significó mucho para ella y su familia. Entre regalos, abrazos y palabras de cariño, la celebración reflejó la alegría por la llegada de la pequeña Macarena.

Marianela Valverde
Marianela Valverde, su esposo y su bebita en la actividad. (Marianela Valverde /Marianela Valverde)

LEA MÁS: Marianela Valverde estuvo en riesgo de muerte al dar a luz a su hijita Macarena

Recordemos que Maca nació prematura el pasado 14 de junio y ha mostrado grandes avances, información que su mamita ha compartido con emoción en redes sociales, llenando de felicidad a todos quienes la han acompañado en este proceso.

La creadora de contenido también aprovechó para agradecer los gestos de cariño y compartir con sus seguidores la ternura que rodeó este momento tan especial en la vida de su hija.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
marianela Valverdehija de Marianela Valverdehijamacarena
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.