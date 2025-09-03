Marianela Valverde reacciona a lo que dijo sobre ella Montserrat del Castillo en De boca en boca

Marianela Valverde dio a luz a Macarena el 14 de junio. En la foto junto al feliz papá de la niñita Juan David Cardona. Fotografía: Instagram Marianela Valverde. (Instagram/Instagram)

Este miércoles en De boca en boca (DBB) presentaron una nota de Marianela Valverde, en la que la expresentadora habló sobre cómo se siente con su cuerpo a dos meses y medio de haberse convertido en mamá.

“(Tengo) más de un año de no entrenar y he perdido toda la masa muscular. No me siento bien con mi cuerpo porque, para decirlo de alguna manera, no estoy en mi mejor momento, pero no es algo que me quite el sueño; no me importa, estoy tan feliz y realizada que no es algo que me desvele, ni me interese”, reconoció Nela en el programa farandulero de canal 7.

Tras esas afirmaciones, los presentadores de DBB dieron sus opiniones sobre lo dicho por Nela, pero fueron las cosas que dijo Montserrat del Castillo las que más llamaron la atención de la exfigura de Repretel.

Montse comentó que ella entendía a Valverde porque además de mamá, la expresentadora de Combate es mujer y esposa.

Montserrat del Castillo opinó sobre lo que dijo Marianela Valverde sobre su cuerpo y la expresentadora de Repretel reaccionó así. (Captura/Captura)

“Yo también la entiendo porque el cuerpo de una madre es también perfecto y creado por Dios, definitivamente, y como él se va recuperando poco a poco; pero recordemos que nosotras, además de ser mamás, somos mujeres, somos esposas y uno también quiere agradarse.

“Hay un tiempo para todo y este es un tiempo de recuperar y de dar gracias a Dios por el milagro de haber dado vida y estamos ante un embarazo muy complicado que es la culminación de un sueño hecho realidad. Este año va a ser de acomodarse, conocer a Maca (Macarena, la hija de Nela), aprender a ser papás, y luego vendrán las otras cosas que son añadidura”, expresó Montse.

Tras finalizar el programa, Nela compartió varias historias en Instagram hablando sobre el reportaje que salió de ella en canal 7 y entre las cosas que dijo, destacó la reacción que tuvo hacia lo que dijo Del Castillo.

“Me pasaron lo que dijeron los chicos de De boca en boca, muchas gracias a Montserrat del Castillo, muy linda y me gustó mucho lo que dijo de que uno como mujer también es válido quererse, sentirse bien consigo mismo y, es verdad, por eso en ningún momento lo negué (lo de no sentirse bien físicamente). No es que diga que qué bien me siento con mi cuerpo, porque sería una gran hipócrita, pero tampoco es algo como que importe ahora. Como dijo ella (Montse) hay prioridades”, mencionó Valverde sobre el comentario de Montse.

Marianela Valverde reacciona a lo que dijo sobre ella Montserrat del Castillo

Nela también destacó que estos tiempos como mamá han sido complicados y difíciles, aceptó que ha sufrido los efectos del “baby blues” (la forma menos severa de depresión postparto) y confirmó que sigue en terapia sicológica.

