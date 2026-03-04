Marianela Valverde reveló el descuido que sufrió en un zoológico y que la hizo centro de atención

Marianela Valverde disfrutaba del recorrido cuando ocurrió el inesperado descuido. (Instagram/Instagram)

La modelo y expresentadora Marianela Valverde vivió un momento que difícilmente olvidará durante un paseo familiar en México. Lo que pintaba como una salida tranquila al zoológico junto a su hija Macarena y su esposo, Juan Da, terminó convirtiéndose en una anécdota que ahora cuenta entre risas.

Valverde relató en sus redes sociales que estaba grabando cada detalle del recorrido, emocionada por mostrar los animales y la experiencia. Sin embargo, cuando llegaron a la zona de los leones ocurrió el inesperado descuido.

“Un león se subió en el carrito que se usa de spot para foto, en la subida Maki me corrió la blusa y yo de la emoción ni me di cuenta que estaba con un pecho pelado. Nadie me dijo nada. Fue así como le robé el show al león sin darme cuenta ante todos los turistas que quedaban ahí”, contó.

Según explicó, todo pasó en cuestión de segundos y ella siguió disfrutando del momento sin sospechar lo que estaba ocurriendo. No fue hasta después que entendió por qué algunas miradas estaban más pendientes de ella que del felino.

Lejos de molestarse, la modelo se lo tomó con humor y aseguró que este tipo de situaciones le pasan a cualquiera con frecuencia, sobre todo siendo mamá.

“La verdad soy de las personas que se ríen de sus desgracias”, agregó.

Incluso recordó otro episodio que vivió en España, cuando dejó secando ropa interior y el viento se la voló hasta otras casas vecinas. “Me pasa cada cosa”, comentó entre risas.

Al final, lo que pudo ser un momento incómodo terminó siendo una historia más para su colección de anécdotas y una muestra de que, a veces, lo mejor es reírse de los imprevistos.