Marianela Valverde por fin vive el momento que esperaba con su bebé de cinco meses

La modelo y presentadora Marianela Valverde está viviendo uno de los momentos que más había anhelado desde que se convirtió en mamá, el pasado 14 de junio; y no puede estar más feliz.

Es bien sabido lo mucho que le encanta viajar a la expresentadora de Repretel, y este miércoles volvió a montarse a un avión, pero ahora en una aventura muy especial: su primer viaje internacional como familia junto a su esposo Juan David Cardona y la pequeña Macarena.

Primer vuelo de Macarena: “¡Qué emoción!”

La presentadora compartió con sus seguidores en Instagram la emoción por este momento inolvidable.

“Vamos para Medellín y va a ser el primer viaje de Macarena desde que nació. ¡Qué emoción!”, contó Valverde.

Minutos antes de abordar el vuelo hacia el país cafetero, Nela confesó que todavía le costaba creer la realidad tan linda que está viviendo.

“Esto realmente está sucediendo”, afirmó junto a una foto de su hijita en el coche desde el Aeropuerto Juan Santamaría.

Marianela Valverde vive un momento soñado junto a su esposo y la hija de ambos, Macarena. Fotografía: Instagram Marianela Valverde. (Instagram/Instagram)

Ya dentro del avión, la familia posó más feliz que nunca.

“Aquí vamos”, publicó con una imagen donde mostró su alegría y la de su esposo por este viaje primerizo con Maca, quien iba bien dormida y con sus orejitas bien protegidas.

Marianela Valverde no puede creer el gran momento por el que pasa. Fotografía: Instagram Marianela Valverde. (Instagram/Instagram)

Rumbo a Colombia para conocer a la familia paterna

El esposo de Nela es colombiano, por lo que no es sorpresa que el primer viaje al extranjero de la bebé sea hacia Medellín, donde podrán presentar a Macarena a gran parte de su familia paterna.

Para Marianela, que siempre ha tenido un amor enorme por los viajes, esta experiencia marca un antes y un después en su nueva vida como mamá.

