Marianela Valverde recibió flores “de una muchacha” y casi arma un enredo en su casa

Marianela Valverde recibió un ramo sin tarjeta que desató una divertida confusión. (Instagram/Instagram)

Una simple llamada desde portería fue suficiente para que Marianela Valverde viviera un momento digno de novela este Día del Amor y la Amistad.

Según contó, la llamaron para avisarle que tenía unas flores, pero con un detalle que la dejó pensando, pues le dijeron que eran de parte de una muchacha y no de su esposo. Además, a la oficial no le dieron el nombre de quien las enviaba.

LEA MÁS: Marianela Valverde por fin vive el momento que esperaba con su bebé de cinco meses

Nela pensó primero que podía tratarse de algún emprendimiento y subió a su apartamento con la intención de hacer una historia en redes para agradecer el gesto. Sin embargo, como el ramo no traía tarjeta, se le ocurrió aprovechar la situación para hacerle una broma a su pareja.

Nela confesó que la idea era enseñarle las flores y decirle que se las había mandado un admirador, incluso agradecerle, todo para ver su reacción.

La presentadora contó la anécdota entre carcajadas en sus redes sociales.

“Era para ver si él mentía y decía: ‘Ay, sí, con mucho gusto’”, contó entre risas. Pero el plan no salió como esperaba.

Cuando su esposo, Juan David Cardona, llegó a la casa, fue directo al punto: “¿Ya te entregaron el regalo que te compré?”. En ese momento, la presentadora entendió todo, aunque le recalcó que las flores venían sin tarjeta.

LEA MÁS: Marianela Valverde reaccionó así a la triste noticia del hallazgo de bebé en basurero en Hatillo

La expresentadora contó que su esposo pidió las flores sin tarjeta porque quería entregárselas personalmente, pero en portería llamaron primero a Nela y no a él, lo que provocó la confusión.

“Lo vacilón fue que la guarda me dijo que ella consultó si era de parte de mi esposo para no meter las patas. Al final las metió y no me salió la broma”, relató entre risas.

Y el detalle no quedó solo en flores. El esposo de Nela llegó con una botella de vino, un chocolate para complementar el regalo y hasta le preparó el almuerzo: una pasta con carne y ensalada.

Al final, lo que empezó como un posible enredo terminó siendo un gesto romántico completo y un buen motivo para reírse en pareja.