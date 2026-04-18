Farándula

Debbie Soto, exesposa de Alonso Solís, revela las consecuencias que sufre con su primer embarazo

Entrenadora física comunicó el pasado 1 de febrero que esperaba un bebé

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La entrenadora física Débora Soto decidió hablar sin filtros sobre el proceso que vive en su embarazo y dejó claro que no todo es color de rosa.

La exesposa del exfutbolista Alonso Solís reveló en las últimas horas las consecuencias físicas que está enfrentando en esta etapa de su vida.

Debbie Soto, exesposa de Alonso Solís
Debbie Soto, exesposa de Alonso Solís, vive uno de los momentos más ansiados de su vida: el ser mamá, junto a su nueva pareja Esteban. Fotografía: Instagram Debbie Soto. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Debbie Soto confirma su embarazo y revela cómo fue el emotivo anuncio a su familia

Soto anunció el pasado 1 de febrero que está esperando su primer bebé junto a su pareja, Esteban, y que se convertirán en papás de una niña.

Insomnio, dolor y cambios físicos

Aunque la noticia de su maternidad la tiene feliz, Débora no romantiza el proceso y contó con humor lo que vive en el cierre de su segundo trimestre.

“Quiero quejarme”, afirmó antes de detallar las situaciones que enfrenta.

“Duermo de 10 de la noche a 3 de la mañana porque me está matando el insomnio y las patadas de mi hermosa bebé. Me duele la espalda baja”, mencionó.

Además, habló de otros cambios que la tienen incómoda.

Debbie Soto, exesposa de Alonso Solís, muestra su pancita de embarazo.
Debbie Soto, exesposa de Alonso Solís, comunicó el 1 de febrero pasado que espera bebé. Fotografía: Instagram Debbie Soto. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Exesposa de Alonso Solís anuncia así que espera a su primer hijo

“Calzo tallas más y no me queda ningún zapato. Toda la ropa me incomoda, excepto mis pijamas”, agregó.

Una etapa retadora, pero muy esperada

Soto vive uno de los momentos más importantes de su vida, aunque reconoce que no es fácil.

“Esto de ser mamá está rudo”, comentó, reflejando la realidad de muchas mujeres durante el embarazo.

Aun así, la entrenadora sigue disfrutando la espera de su bebé, una etapa que, aunque exigente, está llena de ilusión.

Debbie Soto, exesposa de Alonso Solís
Debbie Soto confesó las consecuencias que enfrenta por su embarazo en esta publicación en redes. Fotografía: Instagram Debbie Soto. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Alonso Solís nuevamente estaría separado de su esposa Debbie Soto, ¿qué pasó esta vez?

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Débora SotoAlonso Solísmaternidadembarazos
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.