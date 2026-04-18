Debbie Soto, exesposa de Alonso Solís, revela las consecuencias que sufre con su primer embarazo

La entrenadora física Débora Soto decidió hablar sin filtros sobre el proceso que vive en su embarazo y dejó claro que no todo es color de rosa.

La exesposa del exfutbolista Alonso Solís reveló en las últimas horas las consecuencias físicas que está enfrentando en esta etapa de su vida.

Debbie Soto, exesposa de Alonso Solís, vive uno de los momentos más ansiados de su vida: el ser mamá, junto a su nueva pareja Esteban. Fotografía: Instagram Debbie Soto. (Instagram/Instagram)

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Soto anunció el pasado 1 de febrero que está esperando su primer bebé junto a su pareja, Esteban, y que se convertirán en papás de una niña.

Insomnio, dolor y cambios físicos

Aunque la noticia de su maternidad la tiene feliz, Débora no romantiza el proceso y contó con humor lo que vive en el cierre de su segundo trimestre.

“Quiero quejarme”, afirmó antes de detallar las situaciones que enfrenta.

“Duermo de 10 de la noche a 3 de la mañana porque me está matando el insomnio y las patadas de mi hermosa bebé. Me duele la espalda baja”, mencionó.

Además, habló de otros cambios que la tienen incómoda.

Debbie Soto, exesposa de Alonso Solís, comunicó el 1 de febrero pasado que espera bebé. Fotografía: Instagram Debbie Soto. (redes/Instagram)

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“Calzo tallas más y no me queda ningún zapato. Toda la ropa me incomoda, excepto mis pijamas”, agregó.

Una etapa retadora, pero muy esperada

Soto vive uno de los momentos más importantes de su vida, aunque reconoce que no es fácil.

“Esto de ser mamá está rudo”, comentó, reflejando la realidad de muchas mujeres durante el embarazo.

Aun así, la entrenadora sigue disfrutando la espera de su bebé, una etapa que, aunque exigente, está llena de ilusión.

Debbie Soto confesó las consecuencias que enfrenta por su embarazo en esta publicación en redes. Fotografía: Instagram Debbie Soto. (Instagram/Instagram)

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