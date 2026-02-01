Exesposa de Alonso Solís anuncia así que espera a su primer hijo

Débora Soto o Debbie Soto, entrenadora personal y exesposa de Alonso Solis, anunció que está embarazada.

Debbie Soto, exesposa del exfutbolista Alonso Solís, compartió una noticia que llenó de alegría a sus seguidores al anunciar que está esperando a su primer hijo.

La noticia fue revelada a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde también confirmó que está en el segundo trimestre de embarazo.

LEA MÁS: Alonso Solís explica por qué pasó Nochebuena alejado de su esposa Debbie Soto

Debbie Soto anunció así su primer embarazo

Soto, quien tiene poco menos de dos años de relación, expresó su profundo agradecimiento por este momento que describió como un sueño largamente esperado.

“Mi corazón está profundamente agradecido con Dios por regalarme el privilegio de vivir este sueño. Un sueño que por momentos parecía difícil de alcanzar, pero nunca dejé de creer en su poder y en sus milagros.

“Gracias, vida, por darme a Esteban como papá de nuestro bebé: un hombre ejemplar, dulce y siempre dispuesto a aprender y crecer”, publicó.

LEA MÁS: Debbie Soto, exesposa de Alonso Solís, se mostró más enamorada que nunca de su nuevo amor

Debbie Soto, expareja de Alonso Solís, anunció que está embarazada por primera vez. (redes/Instagram)

Una alegría para todos

En su mensaje, destacó la fe y la esperanza como pilares fundamentales durante el proceso, asegurando que nunca dejó de creer en que en algún momento quedaría embarazada.

La futura mamá también aprovechó para agradecer el apoyo y cariño recibido por parte de su familia, amistades, clientes y personas cercanas, quienes —según indicó— han celebrado la noticia con ella desde el primer momento.

El anuncio ha generado múltiples reacciones y mensajes de felicitación, convirtiéndose en un momento especial que marca una nueva etapa en la vida personal de la entrenadora.

Después de su divorcio Débora Soto inició una nueva relación.

Según contó en sus historias de Instagram, la noticias de su embarazo la recibió el 3 de enero; sin embargo, no sabía que ya tenía varias semanas de embarazo, pues no se había sentido mal.

Este siguiente fin de semana harán la revelación de sexo de su bebé y mencionó que en los dos ultrasonidos que se han hecho todo se ve muy bien.

Debbie se dio a conocer tras su relación con el Mariachi Solís, la cual estuvo cargada de mucha tensión y pelitos judiciales, pero desde que terminaron a finales 2023 su panorama sentimental cambió desde que encontró a su nuevo amor y ahora el futuro padre de su hijo.

LEA MÁS: Alonso Solís ya habría encontrado un nuevo amor y es casi 20 años menor que él