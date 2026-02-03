Debbie Soto confirma su embarazo y revela cómo fue el emotivo anuncio a su familia

Debbie Soto, exesposa del exfutbolista Alonso Solís, continúa compartiendo con sus seguidores la felicidad que vive tras anunciar que está esperando a su primer hijo.

En esta ocasión, la también empresaria y creadora de contenido reveló las primeras fotografías de su embarazo, además de varios videos en los que mostró cómo les dio la noticia a sus suegros y a su mamá sobre la pronta llegada del bebé.

Así le dio Débora Soto la noticia de su embarazo a su familia

A través de sus historias de Instagram, Soto también abrió su corazón y contó que el camino hacia este momento no fue sencillo.

Debbie Soto se dará cuenta este fin de semana si su bebé es niño o niña. (redes/Instagram)

La futura mamá confesó que en el pasado le había costado mucho quedar embarazada, razón por la cual nunca imaginó que ya tenía cerca de dos meses de gestación cuando recibió la noticia. Incluso, relató que durante ese tiempo continuó con su rutina de ejercicios y con su trabajo habitual junto a sus clientes, sin saber que ya estaba en la dulce espera.

Uno de los momentos que más conmovió a sus seguidores fue el video en el que Debbie y su pareja, Esteban, les dieron la noticia a sus suegros.

En las imágenes se observa la reacción de la mamá de Esteban, quien no pudo contener las lágrimas de alegría al enterarse de que se convertiría en abuela, un gesto que llenó de emoción a toda la familia.

Debbie Soto y su actual pareja están muy felices con la llegada de su bebé. (redes/Instagram)

Las publicaciones han generado una ola de mensajes de cariño y felicitaciones, en los que muchos resaltan la transparencia y la emotividad con la que Debbie ha compartido este nuevo capítulo de su vida, marcado por la gratitud, la esperanza y la ilusión por la llegada de su bebé.

Débora Soto se dio a conocer tras su sonada relación con Alonso “el Mariachi” Solís.