De boca en boca todavía buscan a la chiquita de Óscar Arias, aunque hace días apareció

El expresidente Óscar Arias Sánchez, publicó una foto el 9 de noviembre del 2021, en la cual sale él junto a una niña, cuando fue presidente entre 1986 y 1990, pero no sabe quién es la niña y le gustaría encontrarla. (Tomada del Facebook de Óscar Arias Sánchez)

En De boca en boca les va a tocar hacer lo que hacemos los demás y es estar atentos a lo que publican los demás medios para no llevarse chascos como el que les pasó este martes.

En el programa de Teletica pasaron una nota en la que contaban que Óscar Arias, expresidente de la República, estaba buscando a una chiquita con la que se sacó una fotografía en 1987 y que salía a la par de él.

Al espacio de chismes le agarró un poco tarde, pues la chiquita la encontramos en La Teja desde hace días y hasta en portada apareció cuando pudimos conversar con ella.

En la edición de este 15 de de noviembre les contamos que la chiquita ya es ahora toda una señora, de 41 años, llamada Karen Bolaños Lacayo, quien nació el 30 de setiembre de 1980 en Villa Bonita de Alajuela y ahora vive en El Cacao, de esa misma provincia.

Doña Karen nos contó que para ese año ella estaba en segundo grado de la escuela y que el día de la foto ella asistió al acto cívico de su escuela y después fueron al parque Juan Santamaría, como ya ella había terminado su acto cívico, se sacó las faldas y se fue a poner al lado del presidente.

“Uno a esas edades no piensa en que es el presidente, simplemente me acuerdo que estaba muy cansada y que me quedaba muy cómodo arrecostarme. Claro, en casa siguen viendo lo que hice ese día como una gran travesura”, nos contó doña Karen, quien está casada y tiene seis hijos.

Así es que en el programa del 7 van a tener que pelar más los ojos para que puedan reaccionar a tiempo con las notas.