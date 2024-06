De esta forma, Teletica convenció a “Gallina” de regresar a las transmisiones de toros

El humorista Rigoberto Alfaro "Gallina" se unió de nuevo al elenco de Toros Teletica. (Cortesía Carlos Amador)

Rigoberto Alfaro, mejor conocido como “Gallina”, volverá a ser parte del elenco de transmisión de Toros Teletica tras su gran ausencia del año pasado.

Una de las grandes razones por las que decidió regresar es porque esta vez las corridas de toros serán desde el Centro de Eventos Pedregal, en Belén, y no desde Palmares de Alajuela.

El humorista nos contó que hace dos meses se reunió con Carlos Amador, productor de canal 7, para hablar de su regreso y que la negociación fue “rápida” y “sencilla”.

“Gracias a Dios llegamos a un buen acuerdo que beneficia a ambas partes y vamos a estar disfrutando de esa fiesta tica”

“Hay un beneficio extra que tomé mucho en cuenta, que los toros este año van a ser en Pedregal y por cuestión de logística donde yo vivo me queda más cómodo por trabajo y por si me salen shows, pues me queda más sencillo ir a Pedregal”, dijo el creador de personajes como “Doña Karoline”.

Precisamente, el año pasado no estuvo en las transmisiones de fin y principio de año porque, según nos dijo en ese momento, viajar hasta el redondel de Palmares le afectaba para cumplir con otros compromisos aparte.

Teletica y Repretel transmitirán las corridas de toros de fin y principio de año por los próximos cuatro años desde Pedregal.

Sin embargo, reconoció que disfrutó mucho el darse “vacaciones” un fin de año porque así pudo disfrutar con su familia como hace muchos años no lo hacía en diciembre.

Feliz de regresar al 7

“Galli”, como le dicen de cariño, dice estar además muy feliz de reencontrarse con sus antiguos compañeros porque asegura que todos se llevan muy bien y no hay envidias entre ellos.

Muy a su estilo también bromeó de que fue bueno volverlos a ver “porque habían cuatro que me debían plata”.

El humorista del Manicomio de la risa, de radio Omega, volverá a compartir la mesa de transmisión con Daniel Montoya, Carlos Álvarez, Susana Peña, Natalia Monge, Marvin Hidalgo, Michael Bleak y con Max Barberena.

Carlos Álvarez y Andrés Zamora fueron los encargados de presentar el convenio al que llegaron el 7 y 6 con Pedregal.

Este año también será el regreso del retahilero guanacasteco, quien no estuvo ni en los toros de diciembre ni en las más recientes transmisiones de Verano Toreado.

Alfaro agradeció a todos sus seguidores que le han expresado su felicidad por volver a escucharlo en la pantalla del 7, televisora a la que está muy feliz de regresar.

“Tres televisoras me llamaron el año pasado para ser parte de las transmisiones de ellos y yo quise guardar pues ese respeto por canal 7, pero también yo vivo de esto, uno es un profesional, y no sé si este año hubiese llegado a un acuerdo con alguna otra televisora porque la idea es compartir mi talento y que la gente se ría, pero gracias a Dios se dio con canal 7 que es donde yo me siento muy cómodo”, agregó.