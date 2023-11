“Gallina” da otro bombazo sobre su participación en Teletica para fin de año

Jeffry Steven, nombre real de Gallina, personaje del humorista Rigoberto Alfaro, no saldrá por tercer año consecutivo en El Chinamo.

A un día que se diera a conocer oficialmente que el humorista Rigoberto Alfaro no estará este año tampoco en El Chinamo, el famoso “Gallina” nos reveló otra noticia que tiene que ver con su participación en Teletica.

El locutor del Manicomio de la risa, de Omega Estéreo, nos confirmó que luego de 14 años de estar en transmisiones de toros, este año no formará parte del elenco de canal 7 para las corridas de fin y principio de año. ¡Un verdadero bombazo!

Es decir, ni Jeffry Steven, nombre real de su personaje Gallina, ni Francisco “Paco el paco”, ni doña Karoline se escucharán este año en ningún programa diciembrino del canal del trencito.

Alfaro nos contó que no logró llegar a un acuerdo económico con el canal y que por ende, este año no fue convocado.

"Galli" tiene 14 años de salir en transmisiones de toros y este año no estará con canal 7.

Las transmisiones de toros tanto del 7 como de canal 6 se harán una vez más desde el redondel de Palmares, en Alajuela, tras llegar a un acuerdo con la Asociación Cívica Palmareña.

“A mí me encanta estar en los toros, pero el tema fue que chocaba un poquitico con los shows privados, pero más allá de eso, le tengo que ser sincero, fue que no llegamos a un acuerdo ya que, ir hasta Palmares implica otro horario, tiempo, otra distancia y se me hacía un poco difícil. Yo les hice una oferta y pues no fue aceptada, entonces por ese motivo este año no voy a estar en los toros”, explicó.

“Galli” asegura que a la vez está contento con la situación porque por primera vez en muchos años va estar más tiempo con su familia previo a la Navidad y que lo toma como “un descanso”.

LEA MÁS: Sorpresas en El Chinamo con el regreso de una de las figuras más queridas y la ausencia de otra

Este es un recuerdo de las corridas de toros en Zapote de 2011 cuando estaba con canal 7. (Pablo Montiel)

Esta vez no hubo oferta

Este será además el tercer diciembre consecutivo que no estará en El Chinamo y, según reconoció, esta vez si no hubo ningún acercamiento por parte de la producción del programa.

El humorista con más de 17 años de trayectoria confesó que él le encantaba estar en la fiesta más popular de la televisión nacional, pero que le tocó escoger porque le estaba chocando mucho con los contratos que le salían por fuera.

“Me estaba chocando mucho con las actividades privadas, las fiestas de fin de año, más que todo porque El Chinamo es en fechas donde muchas empresas están saliendo a vacaciones, entonces me chocaba un poco, tenía que correr mucho y por esa razón decidí no continuar en El Chinamo. Siempre existió una oferta para ser parte, este año ya no, ni el pasado, pero la última vez sí existió una oferta, lo que pasa es que yo ya no podía por los shows”, señaló.

Esta semana la producción de El Chinamo dio a conocer que regresa Carlos Ramos “El Porcionzón” luego de cuatro años fuera.

LEA MÁS: Carlos Ramos tras su regreso a El Chinamo: “Cuando el Porcionzón sale ahí bailando el rating se dispara”

Rigoberto Alfaro formó parte del elenco de El Chinamo del 2015. (Luis Navarro)

Muchos en redes sociales empezaron a comentar que se les hacía curioso que ahora que no está “Gallina” vuelva el “menecazo”, por lo que también le preguntamos a Alfaro qué opina al respecto.

“No me refiero a ese tema, pero me alegro mucho por todos los comediantes que a fin de año tenemos trabajo, que siempre la gente contrate a los comediantes y que la alegría nunca se detenga”, dijo.

“Galli” también agradeció a todos los que de una u otra forma le han hecho saber que lo extrañan en televisión y que les sigue gustando su humor.

“La verdad es que siempre voy a estar agradecido con la gente que apoya mi trabajo y que me sigue recordando con tanto cariño, todos los años me lo siguen diciendo en los shows, en la calle y esa es la idea, que la gente haya quedado satisfecha con el trabajo que se ha hecho en tele y en radio, eso siempre va a ser el mejor premio más allá del dinero”, agregó.