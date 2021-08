De Robin a Bob Esponja, estos personajes animados han sido declarados gais

Robin se encuentra experimentando sobre su sexualidad. DC Cómics. Robin se encuentra experimentando sobre su sexualidad. DC Cómics.

En los últimos días, gracias a uno de los cómics de DC, se dio a conocer que Robin, el compañero de misiones de Batman, se reconoce como bisexual.

No es el único personaje animado o ficticio que da un paso al frente para definir su identidad sexual. Hay otras figuras animadas que dieron de qué hablar durante estos tiempos recientes. Estos son algunos:

- Bob Esponja: La serie de la esponja animada de color amarillo se estrenó el 1º de mayo de 1999. Según el medio El Mundo, el creador del personaje, Stephen Hillenburg, desmintió en 2015 que Bob tuviera una relación con Patricio.

“Los considero casi asexuales. Solo intentamos ser divertidos y esto no tiene nada que ver con el programa”, mencionó Hillenburg en su momento.

Con esta imagen, Nickelodeon anunció que Bob Esponja es aliado de la comunidad LGTBI. Foto: Instagram

Pero en 2020 Nickelodeon celebró el mes del orgullo LGTBI y citó a Bob Esponja como un referente de la comunidad gay. La cadena publicó un tuit que decía: “Celebrando #Pride con la comunidad LGTBI y sus aliados este mes y todos los meses”.

En las imágenes compartidas figuraba Bob Esponja como un representante animado de la comunidad.

- Harley Quinn: Hizo una de sus primeras grandes apariciones en “Batman: la serie animada” (1992). En 2015, durante una de las historias ilustradas, se mostró su relación con Ivy Poison, otra de las supervillanas más conocidas. Además de su ya conocido amor por el Guasón.

La cuenta de Twitter de DC respondió al comentario de un seguidor que cuestionaba esto. “Cuando Harley se enamora, lo hace fuerte y lealmente sin importar de quién sea”, publicaron.

Gracias a la buena recepción de los seguidores, se desarrolló una serie animada de televisión, en 2019, exclusivamente sobre ella, en la cual también se explora su orientación sexual.

Bugs Bunny: El personaje, creado por la cadena Warner Bros, incluso tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Mel Blanc fue quien le prestó su voz al conejo para la versión americana, pero fue Steve Blanc, su hijo, quien encendió la polémica cuando, en 2007, indicó que el conejo era gay.

Escribió el libro “Bugs and Elmer: A Forbidden Love” para explicar su teoría de la relación amorosa entre Bugs Bunny y el cazador Elmer.

“El estudio (Warner) simplemente no lo permitiría. En cambio, Bugs y Elmer expresaron su amor usando códigos homosexuales del día. Por ejemplo, Elmer apuntando con un arma a Bugs y Bugs respondiendo con un chorro de agua en su cara”, dijo en su momento citado por el medio The Telegraph.

Además, Blanc señaló que la frase " What ‘s Up, Doc?” (traducida a ¿Qué hay de nuevo, viejo?) en realidad era una clave para entrar a Hammer Club, bar gay de California. Warner Bros no se pronunció sobre eso.