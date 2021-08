Robin se suma a la comunidad diversa y será bisexual en nuevo cómic

Robin se encuentra experimentando sobre su sexualidad. DC Cómics. Robin se encuentra experimentando sobre su sexualidad. DC Cómics.

Robin, el fiel compañero de aventuras de Batman, descubrirá que es bisexual en la última entrega del cómic “Batman: Urban Legends” de DC Comics.

Según cuenta Infobae, Tim Drake, el nombre detrás del que se oculta Robin acepta una cita romántica con Bernard Dowd en la sexta entrega del cómic escrito por Meghan Fitzmartin y dibujado por la talentosa española Belén Ortega, con ayuda del colorista Alejandro Sánchez.

De acuerdo al cómic, Tim se reunió con su viejo amigo de la secundaria Bernard Dowd. Su cena en Bincy’s Bar and Grill fue interrumpida por Chaos Monster, quien noqueó a Tim y secuestró a Bernard para sacrificarlo.

En los recuadros de la historieta se presenta un momento en el que Robin salva a Bernard Dowd. Acto seguido, vemos a Tim Drake en su faceta de civil visitando a Bernard en su casa, donde inician una conversación y en un momento de reflexión recuerda la noche en que lo salvó y cómo sintió algo nada usual al tocarlo.

“Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho, sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo”, le dice el famoso Chico Maravilla a Bernard.

“Esperaba que lo hicieras. Tim Drake ... ¿quieres tener una cita conmigo?”, le pide Bernard Dowd a Tim Drake (Robin).

“Sí... creo que quiero”, le contesta nervioso Robin a Bernard, al que liberó de un secuestro por parte de una secta.

Habrá que esperar a la sétima entrega de “Batman: Urban Legends” para ver cómo termina la cita entre Robin y su amigo especial.

Sin embargo, la escritora de la historia Meghan Fitzman explicó, al medio Polygon, que aún no ha etiquetado la preferencia sexual del personaje, aunque sabe que el héroe está representando a la comunidad LGBTQ.

“Quería rendir homenaje al hecho de que la sexualidad es un viaje. Para ser claros, sus sentimientos por Stephanie han sido 100% reales, al igual que sus sentimientos por Bernard. Sin embargo, Tim todavía se está resolviendo a sí mismo. No creo que tenga el lenguaje para todo … todavía”, dijo Fitzman en esa entrevista.