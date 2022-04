De tal palo, tal belleza: Jorge Delgado ahora modela junto a su hija mayor

Daniela Delgado es la hija del cotizado modelo Jorge Delgado. Cortesía

Jorge Delgado es una de las caras más conocidas en el modelaje nacional y ahora hace su trabajo en compañía de una hermosa mujer que cualquiera podría pensar que es su novia, por el cariño con el que la trata.

Sin embargo, esa bella joven de ojos achinados y de escultural figura es Daniela Delgado, su hija mayor, de 23 años, quien apenas da sus primeros pasos como modelo.

Jorge dice sentirse muy orgulloso de tener a la mujer de su vida ganándose una extrita a su lado, pues ella también tiene otro trabajito y está estudiando administración de empresas.

Hace dos años, este guapetón, de 43 años, se separó de su esposa, por lo que dice estar viviendo ahora una etapa muy bonita al lado de sus dos hijos (Daniela y Santiago, de 10 años), porque ambos se quedaron viviendo con él.

- Primero que nada, ¿cuántos años lleva ya en el modelaje?

Yo entré viejillo. Todo empezó cuando me sacaron en el famoso anuncio de los chances de la Junta de Protección Social. Era el chancero y todas las mujeres que llegaban a la avenida Central de San José se desmayaban al verme (risas), el anuncio decía: ‘Ahora los chances son más atractivos’.

Eso fue a inicios de los 2.000, como hace 17 o 18 años, tenía alrededor de 26 años y yo ni pensaba en ser modelo (trabaja con su papá en una empresa de remodelaciones), ni me imaginaba en algún momento estar haciendo lo que hasta el día de hoy me encanta y amo, que es tratar a la gente e impulsar una marca.

Fue que un día andaba por San José y llegó Jorge Marinero, de la agencia Catálogo en aquel momento, y me dijo que andaban buscando un hombre como yo, me dijo cuánto pagaban y me pagaban muy bien, yo me quedé asustado y en una mañana ya había hecho el anuncio de los chances. Después de ese comercial fue un ‘boom’ y me empezaron a buscar otras marcas.

Este fue el primer anuncio que hizo Jorge Delgado por ahí del 2005 y desde entonces hizo carrera en el modelaje. Captura de video

- ¿Cómo fue que Daniela terminó siguiendo sus pasos, ella se lo pidió o usted la impulsó a ser modelo?

Yo veía que ella quería ganarse una platica extra, que quería emprender y ponerse una tienda virtual, pero eso ya está muy quemado, entonces le dije: ‘Mirá, amor, ¿no te gustaría trabajar dos o tres horas y ganarte tanto? Y ella decía que eso era muy difícil porque hay otras muchachas más bonitas, pero para mí, modelo como ella no hay. La propuse para un evento y quedó encantada.

Sé que este mundo es muy paralelo a muchas cosas que no son buenas, hay muchas ofertas a nivel sexual, ofrecimientos fáciles para ser damas de compañía y desvirtuar la parte del modelaje, pero si mi hija ha visto mi rol de papá, que nunca he dado un escándalo, que papá siempre va y hace su trabajo y regresa, que si estuve en una fiestota donde hubo alcohol y hay de todo gratis nunca nadie pudo decir que me vieron alcoholizado, drogado o haciendo tonteras. A mí siempre me quedó muy claro que los hijos aprenden por el ejemplo y sé que ella es muy inteligente y va a saber decir no cuando le toque.

- ¿Cómo hace para manejar los celos de papá al ver que otros hombres la están mirando?

Porque ya existe un mayor grado de madurez, de inteligencia emocional y ya uno no actúa de cierta forma. Si esto me hubiera pasado hace 10 años atrás, uno pensaba distinto, como cuando llegó el primer novio hace 5 años, pero ya entendí que ella creció. Lo que me queda es que cuando la vuelvan a ver decir: ¡qué orgullo!, ¡qué satisfacción!, ¡qué hermosa! Porque los ojos con los que la ve papá tienen que ver con ella, con su sonrisa, su manera de ser, su dulzura, ese pelo...

Yo le dije a ella después del evento del sábado, en el que debutó, que cuando le pregunten algo sea sincera, sencilla, humilde y eso es todo. La agarré de la mano y le dije: ‘Mi amor, yo la llevo de la manita, la estoy metiendo en esto, pero papá ya está viendo la meta (retiro)’, y se puso a llorar.

Daniel (centro) debutó este fin de semana en el Festival Internacional de la Risa, donde estuvo representando a una marca de licor. Cortesía

“Yo he hecho miles de eventos, pero el primerísimo en las mejores emociones, el más satisfactorio, el más lleno, fue el primero que compartí con ella”, Jorge Delgado, modelo.

- ¿Qué les dicen cuando los ven juntos?

Que qué guapa mi novia, que qué mujer más hermosa. Que a gato viejo le gusta el ratón tierno, porque piensan que somos pareja, pelan los ojos cuando les digo que es mi hija.

- ¿Qué consejo le dio a Daniela antes de meterla en este ambiente?

Uno, que sea humilde. Número dos, que siempre trate a las personas como dignamente desea que la traten. Tres, que nunca vuelva a ver a nadie ofensivamente ni le haga a nadie lo que no le gustaría que le hagan. Cuatro, que siempre de la mano de la fe y creyendo en el Padre Celestial, que él siempre la va a sacar adelante. Número cinco, que siempre sea una persona sencilla de ser, genuina, única y nunca sonría con falsedad. Seis, que sea leal, fiel y honesta con ella misma. Y siete, que nunca deje de amarse y también que sepa decir no en muchas ocasiones.

[ Presentador Jorge Delgado aclara qué pasó entre él y Mónica Naranjo ]

- ¿Cómo hace para mantenerse tan bien a los 43 años?

Nunca me saqué un pelito, ni me saqué las cejas, siempre fui tal cual, soy agradecido con Dios de cómo me hizo y así me va a recibir en sus pies cuando me llame.

Yo nada de bótox, ni un tinte, ¡amo mis canas! Es más, tal vez me lo criticarán, pero nunca me he hecho un manicure o pedicure, ni siquiera voy al gimnasio, ni hago dietas, yo lo único que hago en mi casa ahorita es oficio, que es un buen ejercicio, y de vez en cuando hago tensión dinámica (un programa de acondicionamiento físico).

Es quizá por genética, por mi digestión que es acelerada y, aunque no me lo crea, el poder de la mente incide mucho con el físico. Nosotros somos lo que creemos que somos, entonces, la vibra de verme yo mismo bonito, de verme bien, de bendecirme y creer en mí, ayuda mucho.

Jorge dice que se siente el papá más feliz del mundo al ver lo buenos que son sus hijos. Cortesía

- ¿Ahora está de padre soltero?

Es correcto. Ya tengo prácticamente como dos años de ser padre soltero y Santiago decidió quedarse conmigo. Mi hijo está conmigo 24/7, yo estoy con él en la escuela, estoy con él en la convivencia diaria, he transformado mi vida para trabajar en mi casa y poderlo apoyar, para poder estar ahí para él y todo esto me ha transformado la vida.

[ En programa La Gozadera ya no se goza tanto. Presentador le tira con todo a productora ]