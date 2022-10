¡De terror! Video muestra el momento del accidente de participante a Señora Costa Rica

El carro de Patricia Alpízar dio varias vueltas después de ser impactado. El carro de Patricia Alpízar dio varias vueltas después de ser impactado.

La modelo ateniense Patricia Alpízar se recupera en su casa luego de estar un par de días internada en el hospital, tras un accidente de tránsito que sufrió el sábado anterior en Los Ángeles de Atenas.

Patricia, quien la semana anterior fue parte del concurso Señora Costa Rica, recibió varias puntadas en la parte de atrás de su cabeza y quedó muy moreteada por el golpe.

En un video que ella compartió a La Teja, se ve el momento en que un carro blanco la embiste cuando ella se dispone a meterse a una soda. Ella iba acompañada de su pareja, quien por suerte solo resultó golpeado.

Además del bombazo que recibió, llama la atención que la persona que los impactó, se baja del vehículo y en lugar de ayudarlos o ver cómo están, más bien los empieza a insultar y a golpear el carro.

Participante de Señora Costa Rica sufrió rudo accidente de tránsito

También se ve cuando Patricia sale expulsada por la parte de atrás de su carrito, al parecer debido a que el asiento se le quebró de lo fuerte que fue el golpe.

Patricia Alpízar fue parte del Señora Costa Rica el jueves anterior. (Lilly Arce Robles.)

Según le contó la profesora de pilates a La Teja, ellos iban a doblar para meterse a una sodita, pusieron las direccionales pero se encontraron con que esta persona venía rayando en doble línea amarilla.

“Recuerdo que mi esposo solo intentaba sostenerme porque el asiento mío como que se quebró del impacto y yo me fui hacia atrás, gracias a Dios no pegué la cara en ningún lado, pero en la cabeza, en la parte de atrás, tengo una herida muy grande. Sangré demasiado, me hicieron diez puntadas y cuando logré recobrar la consciencia mi esposo estaba intentando reanimarme porque dice que yo tenía un brazo afuera del carro donde estaban los vidrios quebrados. Él fue el que me sacó”, aseguró tras el accidente.