Participante de Señora Costa Rica sufrió rudo accidente de tránsito

Hace apenas unos días, Patricia luchó por la corona del Señora Costa Rica: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Patricia Alpízar, una de las bellas participantes que el pasado jueves luchó por la corona del concurso Señora Costa Rica, sufrió un accidente de tránsito la tarde de este sábado.

La ateniense, quien hace unos días le contó a La Teja su historia de superación al convertirse en madre a los 15 años y poder sacar adelante a su hijo, fue golpeada por un auto mientras viajaba con su esposo, Diego Hernández, en su carro por la zona de Los Ángeles de Atenas.

Fue madre a los 15 y le dijeron que arruinó su vida; hoy busca ser Señora Costa Rica

Ellos iban entrando a una soda en el cantón alajuelense cuando fueron embestidos por el otro carro del otro conductor, quien además de eso, al parecer, se puso violento.

Según Patricia, ella puso las direccionales, pero el otro chofer hizo un falso adelantamiento y le dio por un costado. Como si fuera poco, los insultó durante un rato como si la culpa fuera de ellos.

El carro de Patricia Alpízar quedó totalmente volcado luego del bombazo. Cortesía.

“Estoy en el hospital, tengo una herida muy grande en la cabeza, me duele muchísimo el cuello, tengo un tobillo muy lastimado, el hombro, el codo... El tipo que me impactó se puso muy agresivo, nos ofendió mucho y venía con dos niños en el carro, se preocupaba más por gritarnos que por ellos, porque decía que era culpa de nosotros. Entre todo lo malo que sucedió doy gracias a Dios que los que nos volcamos fuimos nosotros y no ellos porque los chiquitos no tienen la culpa de tener un papá así” , le contó Alpízar a este medio desde el hospital de Atenas.

Fue algo muy duro, estoy viva de milagro, se lo puedo asegurar” — Patricia Alpízar, modelo

La profesora de pilates comentó que vivió momentos muy tensos cuando estaba prensada en el carro.

“Recuerdo que mi esposo solo intentaba sostenerme porque el asiento mío como que se quebró del impacto y yo me fui hacia atrás, gracias a Dios no pegué la cara en ningún lado, pero en la cabeza, en la parte de atrás, tengo una herida muy grande, sangré demasiado, me hicieron diez puntadas y cuando logré recobrar la consciencia mi esposo estaba intentando reanimarme porque dice que yo tenía un brazo afuera del carro donde estaban los vidrios quebrados, él fue el que me sacó.

“La atención de los bomberos, paramédicos y policías fue muy rápida, la gente que estaba alrededor estaban de parte de nosotros porque hubo muchos testigos de lo que fue el accidente”, dijo.

Por suerte, el esposo de Paty no presentó mayores heridas más que los golpes normales de un choque.

Ella aseguró que llegará hasta las últimas instancias por el daño que le causó esa persona.