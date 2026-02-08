Farándula

Debbie Soto revela que espera una niña y así fue la emotiva celebración

Debbie Soto compartió la revelación de sexo en una actividad rodeada de amigos y familiares, en un ambiente lleno de detalles tiernos

Por Fabiola Montoya Salas
Debbie Soto, exesposa de Alonso Solís, muestra su pancita de embarazo.
Debbie Soto y su pancita de embarazo. (redes/Instagram)

Debbie Soto, entrenadora personal y exesposa del exfutbolista Alonso Solís, confirmó que el bebé que espera es una niña. La noticia la dio a conocer en una revelación de sexo organizada junto a su pareja, Esteban, en compañía de amigos y familiares.

La actividad se realizó en una zona verde, en un ambiente íntimo y muy cuidado en los detalles. En las imágenes que compartió en redes sociales se aprecia una decoración en tonos café, con ositos, globos y un montaje delicado que acompañó el momento especial en el que dieron a conocer el sexo de su bebé.

Debbie soto
Debbie Soto confirmó que su primer bebé será una niña durante una revelación rodeada de familiares y amigos. captura (Debbie /captura)
Debbie soto
La actividad se realizó en una zona verde con decoración en tonos café, globos y ositos. (Debbie /captura)

Hace pocos días, Debbie había contado que está viviendo su primer embarazo y que se encuentra en el segundo trimestre. También reveló que recibió la noticia el pasado 3 de enero, sin sospechar que ya tenía varias semanas de gestación porque no presentó síntomas evidentes.

Ahora, con la confirmación de que será mamá de una niña, Soto suma una nueva alegría a esta etapa que ha descrito como un sueño largamente esperado.

En su anuncio inicial, Debbie expresó lo agradecida que se siente por esta bendición y destacó el apoyo incondicional de su pareja en el proceso.

La revelación generó múltiples mensajes de felicitación y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes han acompañado de cerca cada paso de esta nueva historia.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

