Debbie Soto revela que espera una niña y así fue la emotiva celebración

Debbie Soto, entrenadora personal y exesposa del exfutbolista Alonso Solís, confirmó que el bebé que espera es una niña. La noticia la dio a conocer en una revelación de sexo organizada junto a su pareja, Esteban, en compañía de amigos y familiares.

La actividad se realizó en una zona verde, en un ambiente íntimo y muy cuidado en los detalles. En las imágenes que compartió en redes sociales se aprecia una decoración en tonos café, con ositos, globos y un montaje delicado que acompañó el momento especial en el que dieron a conocer el sexo de su bebé.

Hace pocos días, Debbie había contado que está viviendo su primer embarazo y que se encuentra en el segundo trimestre. También reveló que recibió la noticia el pasado 3 de enero, sin sospechar que ya tenía varias semanas de gestación porque no presentó síntomas evidentes.

Ahora, con la confirmación de que será mamá de una niña, Soto suma una nueva alegría a esta etapa que ha descrito como un sueño largamente esperado.

En su anuncio inicial, Debbie expresó lo agradecida que se siente por esta bendición y destacó el apoyo incondicional de su pareja en el proceso.

La revelación generó múltiples mensajes de felicitación y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes han acompañado de cerca cada paso de esta nueva historia.