Debi Nova influyó en el triunfo de Lorna Cepeda en Dancing with the Stars

Lorna Cepeda y Michael Rubí son los nuevos campeones. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Antes de iniciar su participación en Dancing with the Stars, Lorna Cepeda se inspiró en la cantante costarricense Debi Nova para lograr lo que ella hizo en la versión del programa de baile en Colombia.

La tica se llevó con grandes méritos el trofeo de campeona de Bailando con las estrellas, al lado del cafetero Alexander Zapata, en el año 2016.

Tomando esto en cuenta, la actriz de Yo soy Betty la fea confió en que ella podía repetir la historia, solo que al revés.

Michael Rubí estuvo a poco de renunciar a Dancing with the Stars...

“Sí sabía lo de Debi pero me impresionó mucho porque Alex (Costa) me lo recordó durante, lo pensé al principio de la temporada de que qué tal que yo, una colombiana me lo gané en Costa Rica como Debi Nova se lo ganó en Colombia”, aseguró.

Esa motivación, sumada al cariño que se ganó por parte del público tico, hizo que Lorna no aflojara en su intención de llevarse el título de campeona.

“Tenía claro que nos estaban apoyando mucho pero también sabía que a mis compañeros también y estando yo en Costa Rica no sabía que el respaldo iba a ser tanto. Pensaba que cualquiera se lo iba a ganar por ser de acá, pero yo estoy más que agradecida y más que feliz por ese apoyo tan grande”, afirmó.

Sobre la presentación que hizo vestida de La Peliteñida, dijo que tenía que finalizar su participación con algo especial.

“El último baile fue muy emotivo, hay mucho esfuerzo detrás de este triunfo, de verdad que fue algo muy grande, un reflejo de muchas ganas de hacer las cosas bien”, afirmó.

Debi Nova fue campeona en Colombia en el 2016.

Mérito

Por su parte, para el bailarín Michael Rubí, su pareja hizo los méritos necesarios para estar en lo más alto.

“Creo que la gente desde el principio de la temporada apoyó muchísimo a Lorna porque le tienen mucho cariño al personaje de La Peliteñida, pero también se sorprendieron de que ella sea tan histriónica, que pueda hacer tantas cosas a la vez y a mi parecer, es muy buena bailando y la gente creo que eso lo vio muy bien.

La química la hicieron desde el primer día y según Rubí, seguirá de por vida.

“Desde que llegué a entrenar con ella en Los Cabos, le agradecí a Dios porque ella era humilde, porque una de las cosas que más temía era que no lo fuera, desde el principio hicimos clic, entendemos las mismas bromas porque el sentido del humor es parecido y desde ese día me di cuenta que esto iba para largo.

“Es una emoción que no sé cómo explicar, este año me mentalicé en hacerlo bien y hacer el mejor de mis trabajos y que esta recompensa sea lo que me trajo Dios, me hace estar sin palabras”, agregó Michael.