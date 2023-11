Debi Nova no es la única de Costa Rica invitada a los Grammy Latino, la artista urbana Niah también va

La cantante Niah, venezolana pero radicada en Costa Rica hace tres años, fue invita a los Premios Grammy Latino 2023.

Debi Nova no será la única representante de Costa Rica en la entrega anual de los premios Latin Grammy 2023, que será el jueves 16 de noviembre, en Sevilla, España.

Hace tres semanas la cantante venezolana Niah, radicada en el país hace tres años, también recibió una invitación de la academia para que asista a la entrega de premios.

A diferencia de la jueza de Nace una estrella, ella no está nominada en ninguna categoría; sin embargo, esta invitación la ve como si ya hubiera ganado un premio, pues muy pocos artistas tienen la oportunidad de asistir.

Estefanie Peña, nombre real de la cantante urbana, nos contó que ya está haciendo maletas porque su vuelo sale este sábado.

- ¿Cómo es que logra que la inviten a la premiación?

Hace más de un año apliqué para ser parte o miembro de la academia latina y, obviamente, eso requiere un montón de requisitos, como comprobaciones que tu eres compositora, que eres músico, que hayas recibido reconocimientos en tu país o en otros países, y bueno, ahí poco a poco fui recolectando mis requisitos y el único que me faltaba para que pudieran aceptarme y acreditarme como artista era tener un mínimo de 12 canciones escritas por mí y con el lanzamiento de mi disco “Lo quiero, lo tengo”, que fue en abril, pues ya envié todos los papeles y ellos me mandaron la aprobación y a partir de ahí he recibido un montón de invitaciones, lo que pasa es que no he podido asistir.

Niah recibió la gran noticia que fue invitada a los Grammy

- ¿A cuáles otros eventos la han invitado?

Recuerdo que en julio me invitaron a una conferencia en Nueva York para hablar de mi experiencia y cómo ha sido todo mi tema de la música aquí en Costa Rica, pero lamentablemente no pude ir (porque no tenía visa estadounidense). Claramente, cuando ya recibí esta invitación, evidentemente no podía dejarla pasar, porque es un momento muy importante donde puedo codearme con gente de la industria ya más a nivel profesional y obviamente, tener la oportunidad quizá de conocer productores de otros países, esperando que se me abran otras puertas.

- ¿Cómo se siente al saber que es de los pocos artistas ticos que estará ahí?

Yo estoy superemocionada, ya alistando todos los trámites porque el sábado por la noche es mi vuelo y es que quiero pasear un rato por Madrid, el evento es en Sevilla y ya después me voy a esa ciudad. Y toda esa semana previa a la premiación hay eventos donde estamos invitados y donde hay conferencias y demás, y vamos a poder estar.

Mi objetivo principal de este viaje más que decir que estoy ahí es hacer relaciones, porque siento y soy de los que piensan que las relaciones interpersonales son demasiado importantes y más en este mundo y, quien quita que mi trabajo le guste a una u otra persona.

Hace unos meses Niah sacó su primer disco, el cual espera que sea nominado el próximo año.

- ¿Cómo va a hacer para cubrirse los gastos de este viaje?

Por dicha está la plata, digámoslo así. Yo soy de las personas que dice que uno tiene que prepararse para que cuando pase el tren, no me vaya a dejar por estar viendo pajaritos, entonces soy de esas personas que siempre van un paso adelante, no solamente con esto, sino prepararme en todo porque si a mí me toca el día de mañana abrir un concierto con Bad Bunny o Karol G, yo quiero sentirme preparada y en el momento perfecto para darlo todo. Yo voy a hacer música porque voy a eso, voy a practicar baile y ahorita tengo un equipo de ocho músicos y bailarines preparados con vestuario para el momento en que me digan: “vas a abrir tal concierto”.

- ¿Ya tiene el vestido de gala que usará esa noche?

Al principio tenía pensado llevar cualquier cosa, pero cuando vi bien la invitación dice: “traje de etiqueta”. Y, por suerte, conseguí un bello patrocinio, la chicas de Boutique Pure Fashion, que de hecho las conocí en las galas de Nace una estrella. Vieras qué vestido más hermoso conseguí, es largo, rojo y lo demás queda de sorpresa para cuando me tome las foticos.

- ¿Va sola?

Sí, viajo solita. No es que me encanta mucho, pero a veces hay que arriesgarse y pues nada, me encanta. Estoy dispuesta a todo por cumplir mi sueño. Después de que pasen los Grammy voy a viajar a Murcia, donde tengo familia.

Niah inició oficialmente su carrera como cantante urbana-pop hace dos años.

- ¿Qué le demuestran este tipo de señales?

Este un trabajo de pasito a pasito y en los dos años de carrera que tengo me siento sumamente afortunada, porque yo he ganado premios de ACAM, he ganado premios en México, en Venezuela, he pegado canciones aquí que han estado de número uno por siete semanas, siento que le reciprocidad ha sido tan bonita que este tipo de oportunidades me demuestran que definitivamente este ese el camino que tengo que seguir y que es un trabajo de poquito a poquito.

- ¿Siente que en Costa Rica hay más músicos talentos para ganar un Grammy?

Por supuesto que aquí hay talento, lo que pasa es que no se visibiliza. Yo siento que acá se visibiliza más a la gente que hace un cover que a la gente que hace música original.

- ¿Sueña con ganar un Grammy?

Yo me voy a ganar un Grammy, se lo aseguro, porque yo estoy poniendo todo mi esfuerzo y toda mi pasión para que mi música llegue a todas partes.