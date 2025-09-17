Debi Nova reacciona así al enterarse de su nueva nominación en los Latin Grammy 2025

La cantante nacional Debi Nova fue nominada una vez más a los premios Latin Grammy. (Jose Cordero/José Cordero)

La cantautora costarricense Debi Nova fue nominada a los Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor canción Pop/Rock por su tema “Tu Manera de Amar”, junto al compositor Julián Bernal.

Este reconocimiento destaca una vez más su talento y dedicación en la música latina, pues no es la primera vez que sale nominada. De hecho, en el 2020 ganó por primera vez un grammy, pero en la categoría de Mejor ingeniería por su álbum 3:33.

La canción de la tica competirá contra otras destacadas como “Un último vals”, de Joaquín Sabina; “Lucifer” de Lasso; “Desastres fabulosos”, de Jorge Drexler y Conociendo Rusia, así como con “No llames lo mío nuestro” de Joaquina.

“¡Wow! Gracias. Gracias latingrammys por esta nominación, es un honor enorme compartir la categoría con artistas que admiro tanto. ‘Tu manera de amar’ es una canción muy significativa para mí: marcó el inicio de un ciclo donde pude convertir muuuuuuchas cosas en canción. Desde ese primer día la sentí en todo mi cuerpo y me sirvió para sacudirme, bailar, liberarme, dejar atrás lo que ya no sirve", publicó la cantante al enterarse de la nominación.

Debi Nova continúa consolidándose como una de las artistas más relevantes de la escena musical costarricense y latinoamericana. Su nominación es un reflejo de su constante evolución y aportes al mundo de la música.

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 se llevará a cabo el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y será transmitida en vivo por Univision.

Debi Nova dará un concierto este 18 de octubre en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, para celebrar los 15 años de su primer álbum.