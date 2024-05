Debi Nova revela uno de los secretos que más guardó en los últimos meses

Debi Nova está feliz con el lanzamiento de su nuevo proyecto musical. (Instagram)

Debi Nova atizó la expectativa que hay entre su público al revelar uno de los secretos que más guardó en los últimos meses.

La cantante lanzará el 9 de mayo su próximo álbum “Dar vida” y este Día del Trabajador dio a conocer a sus seguidores la portada del disco y todas las canciones que trae.

“Llevo esperando mucho tiempo para este momento. Les comparto la portada y canciones de mi nuevo álbum que ya el 9 de mayo será de ustedes. Gracias por darle vida a este sueño”, posteó en Instagram la simpática jurado de Nace una estrella.

El disco trae como portada una tierna fotografía de ella junto a Paloma, su hija de casi tres añitos, donde deja ver su faceta más personal como mamá.

También, Debi compartió la lista de las doce canciones que conforman este proyecto discográfico, donde cuenta con la colaboración de los cantantes Gaby Moreno, Goyo, Jarina De Marco y Kany García, en tres de los nuevos sencillos.

A inicios de esta semana la artista costarricense reconoció que estaba conmovida y muy agradecida con el público por el apoyo a su carrera musical y por las ansias que ha provocado entre la gente este nuevo lanzamiento.

“Cuatro años tratando de poner en papel lo que voy viviendo y sintiendo. A veces no puedo creer que todo eso que escribo me da para convertirlo en canciones… y hoy (el lunes pasado) a vísperas de compartirles este nuevo álbum me siento muy conmovida y agradecida. Me costó, pero ‘Dar vida’ ya es una realidad y el 9 de mayo será de ustedes… gracias por acompañarme y darle sentido a esto que a veces se siente como una total locura”, publicó Debi este lunes.

