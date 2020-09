View this post on Instagram

Sigo en shock 😭 me siento profundamente agradecida ❤️❤️❤️❤️ Gracias @latingrammys por esta alegría que me dan. Este album existe gracias al amor y dedicación de un gran equipo, todas personas que quiero y admiro. Sin palabras. GRACIAS @juanpablovega @paulaarenasmusica @pedrocapo @bitranarizpe @jcvertti @tonymaseratiofficial @beckermastering @jmoshk @mricovence @gzzsarre @dennishammkeys @rubinstein.paul @filarmonicacr @pedritoalegria @rafhaellarcaute @ginnypeirats @allpartsmove @kcby25 @bb8_torres @sonymusicca y gracias a cada unx de ustedes por cada mensaje de apoyo y cariño ❤️