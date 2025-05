Decepción con Cartaginés llevó a músico nacional tomar una drástica decisión

El programa Sensación Deportiva es de Leonel Jiménez y se transmite por Teletica Radio.

El programa Sensación Deportiva, del experimentado comunicador Leonel Jiménez Rojas, perdió uno de sus contertulios debido a las constantes ofensas que recibe de algunos aficionados al fútbol.

Se trata del músico Carlos Gutiérrez Hine, director de la orquesta La Solución y quien es un fiel seguidor del Club Sports Cartaginés.

Cada vez que juega el equipo blanquiazul “Pitusa”, como es conocido, intervenía en el programa como contertulio, pues es también muy amante del fútbol nacional y todo lo que le ocurre al equipo de sus amores.

Sin embargo, el viernes anterior anunció que había tomado la decisión de “retirarme de los micrófonos” de Sensación Deportiva, a pesar de la gran amistad con Leonel Jiménez, “Pepe” Castillo, y demás colaboradores del programa radial.

El músico Carlos Gutiérrez es super aficionado al fútbol y solía participar en el programa Sensación Deportiva.

“Creo que ya el fútbol no vale la pena comentarlo. No soy técnico ni soy exjugador, así que he dicho más tonterías que aciertos. Necesito muchísima paz mental y la he perdido, pues cada vez que intervengo (en el programa) tengo respuestas con ofensas de mi participación por quienes no tienen concordancia con mis manifestaciones.

“Y recibo en mi teléfono mensajes no agradables para mí ser y para mi vida tranquila, algo que a muchos no afecta, pero a mí sí. Disfrutaré el fútbol a mi manera y me dedicaré más a ser feliz con lo que Dios me regaló, la familia, la música, el arte y la composición”, publicó en sus redes.

Por lo visto, la posición del músico con respecto al equipo del Cartaginés molesta a algunos y por eso ya se cansó de las ofensas que recibía por opinar diferente.

“Claro que iré a disfrutar de la amistad de todos como siempre y al tercer tiempo que es maravilloso”, agregó Pitusa, quien ya no se escuchará más en el programa de Teletica radio.