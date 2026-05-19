Delincuentes robaron histórica guitarra a líder del grupo Marfil

Isidor Asch, líder de Marfil, está muy dolido porque los dueños de lo ajeno lo dejaron sin su guitarra más apreciada. (JONATHAN JIMENEZ)

El músico Isidor Asch, líder y fundador del grupo Marfil, vive días de mucha tristeza luego de sufrir el robo de la guitarra más especial de toda su carrera musical, una pieza que lo acompañó durante más de 30 años y que considera “un trofeo de vida”.

El reconocido artista conversó con La Teja y contó con gran nostalgia cómo ocurrió el robo de su adorada guitarra Steinberger, una pieza alemana de alto valor económico y sentimental.

Según explicó, el instrumento estaba dentro de su vehículo, parqueado afuera de su casa en Tibás, y se lo tacharon la noche de este lunes.

“Mi guitarrita de toda la vida. Me quebraron el vidrio de atrás y me robaron la guitarra, que era lo único de valor”, relató todavía afectado.

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Asch explicó que normalmente siempre guarda el instrumento con muchísimo cuidado debajo de un tapete o bien en la cajuela, pero estuvo entrando y saliendo constantemente de la casa y se le olvidó que lo había dejado en el asiento trasero.

“Yo siempre la meto, casi que la ando envuelta en una alfombra, pero esta vez la dejé ahí puesta; cuando me di cuenta, ya no estaba y el vidrio estaba todo quebrado”, dijo.

Cree que lo tenían vigilado

De hecho, el músico sospecha que no se trató de un robo al azar, sino que alguien sabía perfectamente que la guitarra estaba dentro del vehículo porque los vidrios son polarizados y el delincuente duró segundos en el lugar.

“No fue un ladroncillo que pasó y vio algo. Eso fue alguien que me tenía campaneado”, afirmó.

El artista contó que fue un vecino quien logró ver parte de lo sucedido y gritó para alertarlo, pero ya era demasiado tarde.

“Lo único que se ve en cámaras es un muchachillo con una gorrita blanca. Eso fue cuestión de segundos, rompió el vidrio con una palanca, agarró la guitarra y se montó en un carro que estaba detrás esperándolo”, detalló.

Esta es la guitarra que le robaron al músico de Marfil. (Albert Marín)

Dicha guitarra tenía más de 30 años acompañándolo en los escenarios, por lo que aseguró que el golpe emocional ha sido enorme.

Asch recordó que adquirió este instrumento luego de que años atrás también le robaran otra guitarra Fender Stratocaster. Fue entonces cuando un amigo que venía de Los Ángeles se la vendió y desde ese momento se convirtió prácticamente en parte de su vida.

“Con ella crucé durante 30 años. Es una guitarra alemana muy buena, mi guitarra adorada; ya casi que la iba a poner en un marco para colgarla en la pared”, comentó.

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Aunque el valor sentimental es lo más importante para él, reconoció que también se trata de un instrumento costoso, pues en el mercado puede costar más de un millón y medio de colones.

Además, indicó que la pieza tiene características muy particulares que podrían ayudar a identificarla.

“Es negra y tiene todas las raspadas blancas de mis uñas durante 30 años. La he pintado como tres veces también, tiene todas las marcas del uso”, detalló.

El músico aseguró que muchos colegas del gremio musical están atentos por si alguien intenta vendérsela o si la llevan a una compraventa.

“Tengo fe de recuperarla porque es una guitarra para guitarristas y ya en el gremio musical todo el mundo se enteró”, señaló.

Isidor Asch ya presentó la denuncia y aseguró que su guitarra tiene varias señas particulares para reconocerla. (redes/Facebook)

Otro gran golpe

Lamentablemente, esta no es la primera vez que el líder de Marfil enfrenta un golpe así, pues, según recordó, hace unos 40 años les robaron el camión con todos los instrumentos del grupo y debieron empezar de cero.

Además, con esta sería la cuarta guitarra que le roban, solo que es la de más valor por la marca.

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Pese al duro momento, Isidor mantiene la esperanza de volver a abrazar a su inseparable compañera musical, pues no pierde la fe de que aparezca en algún sitio y la pueda recuperar.