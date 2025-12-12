Usan “Represento” en anuncio político y Marfil aclara: “No quiero meterme en política”

Tipi Royes e Isidor Asch, líderes del grupo Marfil, no están de acuerdo con que liguen la agrupación con un partido político. (JONATHAN JIMENEZ)

La popular canción “Represento”, que por años ha sido parte fundamental del repertorio del grupo nacional Marfil, se coló en la campaña política de la candidata presidencial Laura Fernández y generó de inmediato revuelo entre los seguidores de la agrupación.

Esto porque el tema suena en un reciente anuncio donde se escucha la música de la canción, pero le cambiaron la letra con otras frases.

Los representantes de Marfil aseguraron que no tiene ninguna relación con esa producción ni aceptaron participar en ella.

Tipi Royes, cantante del grupo, contó a La Teja que hace más de un mes Isidor Asch, director de Marfil, le comentó que lo habían contactado para que grabaran una canción para una campaña electoral, pero que él se negó porque no le gusta mezclar su trabajo con política. Desde entonces, ninguno de los integrantes tuvo más información sobre el asunto… hasta que escucharon la canción en el anuncio político.

“Supuestamente nosotros la íbamos a grabar, pero le di mi punto de vista y de ahí no sé más. La canción no es de nosotros, el arreglo que nosotros tocamos sí es de Isidor, pero el tema original es de Lou Briel, nunca lo hemos negado. Que la usen para política no me gustó, no me parece sea el partido que sea, no me parece, pero bueno, el tema no es de nosotros”, comentó Tipi.

LEA MÁS: Broncón por “Represento”. Boricua está chivísima y asegura que Marfil le robó derechos autor

El cantante agregó que claro que escuchó la versión utilizada por el equipo de campaña de Fernández, pero que no le genera mayor emoción.

“La canción me llegó (al celular), la letra me da igual, ellos la acomodan para su campaña, pero me da igual. No es de mi agrado, pues”, dijo.

El nuevo anuncio de campaña de Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano, fue con la música que ha hecho famosa Marfil. (redes/Facebook)

Según el artista, en las cinco décadas que Marfil tiene de trayectoria, esta es la primera vez que un partido político los contacta para pedirles grabar una de sus canciones para una campaña, pero aclaró que nunca han querido relacionar su nombre con ninguna bandera ni color político.

“De política no se puede hablar con nadie porque todos tienen la razón, pero en parte esto nos va a ayudar más a que sigan pensando en Marfil, la gente me pregunta: ‘¿La escuchaste?’, y yo solo: ‘Sí’, y ya. No quiero meterme en política”, señaló.

Aclaró la autoría

Isidor Asch, director de la agrupación desde hace 52 años, confirmó que él sí estaba enterado de que el partido usaría la canción, pero explicó que desde un inicio les aclaró que “Represento” no es autoría de Marfil, sino del compositor puertorriqueño Lou Briel.

“Yo me imagino que ellos tuvieron que haber aclarado todo y pagado todos los derechos al autor de la canción, que es el compositor Lou Briel, imagino que ellos negociaron todo con él. En el caso de Marfil, pues legalmente nosotros no somos el compositor de Represento, entonces no tenemos ni voz ni voto en el entierro, como dicen”.

“Aunque el arreglo es un arreglo de Marfil, eso no tiene relevancia igual porque nosotros no somos los compositores originales, aunque ellos utilicen el arreglo de Marfil nosotros ahí no tenemos nada que ver”, mencionó.

LEA MÁS: Casi 50 artistas ticos grabaron pieza "Represento" como homenaje a Marfil

Marfil aclaró que la canción original no es de ellos sino del cantautor puertoriqueño Lou Briel y que a él debían pedirle los permisos para usar la canción. (Albert Marín)

Asch recordó que la llamada que recibió del Partido Pueblo Soberano era para invitar a la agrupación a participar en un video y cantar la canción con la letra modificada para la campaña, pero que de una vez les aclaró que no estaban interesados.

“A mí no me gusta estar metido en política, entonces preferimos no involucrarnos a nivel de imagen y todo fue caballerosamente entendido y ellos decidieron usar la música, por lo que vi”, dijo.

El músico también aclaró que, aunque el arreglo que suena en el anuncio político es de su autoría, este no está registrado como tal, pues la ley no permite inscribir un arreglo de una melodía ya registrada.

“Como no es el arreglo original no estipula nada la ley para nosotros, ahí sería que reclame el autor de la canción”, agregó.

Sin respuesta

La Teja consultó a la oficina de prensa de la candidata Laura Fernández para conocer si tuvieron comunicación o negociaron previamente con Lou Briel, autor del tema. Sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta de parte de los voceros de la aspirante presidencial.

El anuncio de la candidata del Partido Pueblo Soberano es con la música de la canción de Marfil, pero le cambiaron la letra. (redes/Facebook)

También se consultó a Jimmy Bolaños, director de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), si la canción aparece registrada en Costa Rica a nombre de Marfil, pero aclaró que no es así.

“Tiempo atrás el autor (Lou Briel) se contactó con nosotros porque creyó que Isidor había inscrito esa canción como parte de su autoría, lo cual nunca sucedió”, señaló.

LEA MÁS: Encuesta del Idespo: Laura Fernández sube en intención de voto, pero los indecisos siguen dominando

Sobre si el partido político solicitó el permiso correspondiente para el uso de la obra, Bolaños indicó que Acam no tiene información al respecto, ya que ese tipo de negociaciones suelen hacerse de forma directa y privada entre las partes involucradas.