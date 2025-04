Delincuentes se ensañan con Erick León: esto le intentaron hacer tras robo de camión

Erick León sufrió el lamentable robo de su camión el Martes Santo. Fotografía: Instagram Erick León. (Instagram/Instagram)

Los delincuentes no sueltan a Erick León ya que en medio de la lamentable situación que vive el cantante desde el Martes Santo con el robo del camión de su grupo musical La Jungla, este jueves lo intentaron estafar.

Así lo dio a conocer este Viernes Santo el popular artista en un video que compartió en redes ofreciendo una actualización sobre el robo que sufrió hace tres días y que lo dejó sin absolutamente nada para trabajar.

“Estoy sonriendo, no les puedo decir que esté feliz, estoy sonriendo pero con buena actitud. El camión no ha aparecido. Ayer (Jueves Santo) me mandaron una foto esos amigos que quieren estafarlo a uno, pero el camión está en una bodega”, afirmó León.

El popular artista autor de la frase “a caballito” no ahondó en detalles de la estafa que le intentaron hacer, pero sí denunció la situación en el video que compartió en sus redes este 18 de abril.

Además, afirmó saber que el camión está en una bodega, pero desconoce el lugar.

“El camión no ha aparecido. En equipo estamos en cero. Sí voy a seguir tocando. Me volveré a parar con la ayuda de Dios. Dios está tomando el control de todo y sigo tocando, pero el camión no ha aparecido”, manifestó.

Erick contó que este sábado se presentará con su grupo La Jungla en Jacó y agradeció que el dueño del grupo Los de la calle le prestó todo el equipo para la presentación de este fin de semana.

Este Jueves Santo, León mostró fotos de cómo está el camión actualmente, pues los delincuentes lo pintaron por completo para borrar del cajón toda la iconografía relacionada con el grupo y evadir a las autoridades.

Erick León compartió esta foto de cómo está su camión en la actualidad. Fotografía: Instagram Erick León. (Instagram/Instagram)

Además del camión, a Erick le robaron todo el equipo técnico, de luces y de audio, que eran transportados en el cajón del automotor.

