Erick León recibió un inesperado regalazo tras perderlo todo en robo de camión

La sonrisa volvió al rostro de Erick León este Miércoles Santo luego de un inesperado regalazo que recibió tras perderlo todo en el robo del camión del que fue víctima hace unos días.

El automotor y todo lo que iba en el cajón siguen sin aparecer, pero un lindo gesto ayuda al cantante a levantarse en medio de los duros días que ha tenido el artista en esta Semana Mayor.

Erick León recibió esta gran sorpresa el Miércoles Santo

A León lo sorprendieron con dos luces completamente nuevas que le enviaron a su casa y que es el primer equipo técnico que tiene tras la lamentable pérdida que sufrió.

“Hay gente muy linda. Estoy impactado de corazón. Como la gente sabe que me quedé sin nada. Los amigos y gente cercana ayer (Miércoles Santo) vinieron y me regalaron dos luces nuevas nuevas de paquete. De verdad no tengo palabras. Muchas gracias y con esto inicia la aventura. Es lo primero que tengo otra vez de Erick León y La Jungla: dos luces”, dijo León.

El artista no mencionó nombres porque dijo que ninguna de las personas que le tendieron la mano quisieron ser identificadas.

León dijo, además, que no dejará de trabajar y que este y el próximo fin de semana trabajará con equipo prestado.

Erick León detalló que el camión que le robaron iba cargado con equipo de audio y de luces “que solo sirve para músicos, discotecas o bares”.

Erick León detalle todo lo que iba en el carro que le robaron

“Es un equipo que se ve, definitivamente, usado por grupos musicales. Plantas, parlantes, instrumentos, baterías, consolas”, afirmó León.

