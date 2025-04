¡Descanse en paz, Johnny Dixon! Costa Rica despide a una de sus leyendas de la música

Johnny Dixon cantó en setiembre del 2018 en el Teatro Nacional durante un homenaje que le hizo La Big Bang de Costa Rica por su trayectoria musical. Fotografia: Graciela Solís/Archivo LT. (GRACIELA SOLIS)

La música costarricense se enlutó este sábado con la muerte de otro querido artista nacional: el cantante y leyenda Johnny Dixon falleció este 5 de abril, a los 83 años.

“Con profundo dolor compartimos que nuestro querido Johnny Dixon ha partido de este mundo. Su luz, su risa y su presencia amorosa quedarán por siempre en nuestros corazones. Agradecemos todas las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido en estos momentos tan difíciles”, comunicó la familia a media tarde del sábado.

Dixon murió cerca del mediodía en su casa en Rohrmoser, Pavas, donde vivía con su esposa, la lituana Kira Dagmar. Tenía tres hijos: Ronald, Tanya y Cleopatra.

El cantante estaba muy malito de salud, pues arrastraba las secuelas de un derrame cerebral que sufrió a inicios de julio del 2023 y que lo mantuvo internado por un tiempo en el hospital San Juan de Dios, en San José. Durante ese tiempo también sufrió varios infartos.

Johnny Dixon fue una de las voces más importantes de la música y la cultura costarricense. Tenía más de 55 años de carrera y se destacó en géneros como blues, gospel, jazz, rock y calipso, no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional. Por su forma de ser artista se ganó el título de “showman de Costa Rica”.

Su música la llevó a diversos escenarios internacionales, incluyendo Estados Unidos, Europa y el norte de África y a lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de compartir escenario y colaborar con reconocidos artistas internacionales, entre esos Celia Cruz, José José, Tito Puente y Jimmy Hendrix.

Nació en Costa Rica el 7 de enero de 1942, pero su papá lo llevó a Bluefields para inscribirlo como John Louis Dixon Shields y que tuviera las raíces familiares, originarias de esa zona de la costa caribe de Nicaragua.

Cuando su familia se mudó a Puerto Limón tenía cuatro años y lo registraron como “tico” con el nombre de Juan Luis Dixon, ya que el director de la escuela rechazó un nombre en inglés cuando iba a ser matriculado.

Johnny Dixon se ganó el cariño de la gente por sus dotes musicales pero también por su personalidad alegre. Fotografía: Jorge Navarro/Archivo LT. (Jorge Navarro Trejos)

Un adiós que rompe el corazón

Tanya, su hija de 48 años, le dijo adiós a su papá con una desgarradora carta que publicó en Facebook con palabras que le rompen el corazón a cualquiera.

El conmovedor mensaje lo publicó minutos después de que la muerte del queridísimo artista trascendiera públicamente y en él le recalcó a su papá el gran amor que siempre le tuvo y le agradeció por la fortaleza y refugio que le dio en sus momentos más oscuros.

“Para ti, papá, el amor de mi vida”, tituló la carta, en la que hace un repaso de lo que fue don Johnny para ella y se cuestiona qué será ahora sin él en este mundo.

“Papá, no sé cómo seguir sin ti. Te acabas de ir y mi alma está rota. Me duele el pecho de tanto amor y tanta tristeza que no sé dónde guardar. Me dejaste sin tu voz, sin tus abrazos, sin tu mirada que siempre me decía que todo estaría bien.

“Fuiste mi fuerza, mi refugio en los días más oscuros. Y ahora el mundo se me ha quedado frío, vacío… incompleto. ¿Cómo se vive sin el amor más grande? ¿Cómo se respira sin ti?

“Gracias por todo lo que me diste, por cada gesto, cada palabra, cada enseñanza. Te amo con un amor que no se apaga con la muerte. Te llevaré en mi alma cada segundo de mi vida, hasta que pueda volver a abrazarte en algún lugar donde no exista el adiós. Descansa en paz, papá. Te amo con todo lo que soy”, dice el mensaje.

Johnny Dixon junto a su hija Tanya, quien lo despidió con palabras que llegan al alma. Fotografía: Facebook Tanya Dixon. (Facebook/Facebook)

Amigos se unieron para ayudarlo

La muerte de don Johnny no solo dejó tristeza en la familia. Muchos de sus colegas, amigos y del público se despidieron del artista con mensajes de agradecimiento.

Dixon era muy querido por sus colegas del medio artístico, al punto que el año pasado varios colegas se unieron para ayudarlo debido a su condición de salud y su imposibilidad para seguir trabajando.

Personalidades como Tipi Royes (vocalista de Marfil), Gene Chambers, Manuel Monestel (de Cantoamérica), Karina Severino, Frank León, Alexis Wallace, Thelma Darkings y agrupaciones como Vía libre, Calypso Experience y la Caja de música organizaron un show para recaudar fondos para Dixon y ayudarle en la compra de medicamentos y otros cuidados que debía tener en busca de una mejor calidad de vida.

Tras conocer la lamentable noticia, Tipí Royes dijo a La Teja que se fue un gran amigo y un gran músico, a quien admiró mucho desde que se conocieron en Limón, hace años.

“Estaba muy muy enfermo (Dixon). Es la partida de una persona cálida, un artista que hizo mucho, que viajó mucho. Él anduvo por Europa y por todo lado. Era un músico del calipso y de todo tipo de música. Fue una noticia que no estaba esperando. Fue un gran músico amigo mío”, expresó Royes, vía telefónica, a este medio.

Johnny Dixon junto a su esposa Kira Dagmar y su hija Cleopatra. Fotografía: Facebook Kira Dagmar. (Facebook/Facebook)

Entre las cosas que destacó de Dixon como estrella, Tipí subrayó la versatilidad que tenía para cantar en distintos géneros.

“Era un artista versátil y también componía música. Fue un gran músico. Escribía sus canciones e interpretaba muy bien”, afirmó.

Además, Royes recordó que hace unos meses lo fue a visitar a su casa en Pavas para darle una parte de la plata que le quedó de una recolecta que hizo para un asunto médico personal.

“Fui a verlo en la casa, estaba postrado en la cama. Uno le hablaba y sí reconocía a cada uno, pero estaba muy enfermito”, puntualizó.

El cuerpo de don Johnny será velado en la funeraria del Magisterio, en Nacional; sin embargo, al cierre de este artículo la familia no había comunicado los detalles de sus honras fúnebres. ¡Paz a sus restos!

