Desempolvan video de cuando Nancy Dobles y Marilin Gamboa eran muy amigas

Marilin Gamboa y Nancy Dobles eran las principales presentadoras de El Chinamo en sus inicios.

En el baúl de los recuerdos de la televisión no hay nada que quede oculto por mucho tiempo, y a más de uno se le volvió a activar la memoria en redes sociales con un video que circula de cuando Nancy Dobles y Marilin Gamboa eran compañeras y amigas.

El video es un verdadero clásico del recuerdo. Ocurrió cuando ambas presentadoras estaban haciendo sus primeras armas en el programa navideño El Chinamo, que ya tiene 25 años al aire.

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Ese día la producción se las llevó a grabar un promocional a un mirador de noche y los camarógrafos les pegaron un susto de aquellos para sacarles las risas (y los gritos) en cámara.

En aquel entonces se les veía a ambas en una pura risa, abrazos y complicidad, como si fueran mejores amigas para toda la vida.

Vea este recuerdo de Nancy Dobles y Marilin Gamboa juntas

Sin embargo, todo cambió drásticamente en setiembre de 2023, cuando Marilin fue despedida del canal de La Sabana. Desde que le dijeron “muchas gracias”, ella tomó distancia de la televisora y de paso se alejó de algunos de sus compañeros por décadas, entre ellas Dobles, pues no se les ha vuelto a ver juntas. Eso sí, todavía se siguen en redes sociales.

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Marilin Gamboa y Nancy Dobles cuando presentaban juntas El Chinamo eran pura risa. (redes/Instagram)

De aquella linda amistad que transmitían en pantalla no quedó ni el rastro, bueno, solo en los archivos de la televisora.