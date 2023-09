Marilin Gamboa sobre su despido de Teletica: “Como todas las relaciones en la vida, tienen un principio y un final”

Marilin Gamboa dejó de ser la presentadora 7 Estrellas el pasado 1° de setiembre. Instagram

Hace una semana, Marilin Gamboa sorprendió al país entero al anunciar en sus redes sociales su salida de Teletica, luego de 23 años de ser una de las presentadoras estelares de ese canal.

La presentadora nos atendió muy amablemente y nos confirmó que su salida se debió a una decisión de la televisora.

- ¿Al final fue que la despidieron o renunció?

Yo no sé de dónde fue que se tomó el tema de que yo estaba diciendo que me salí y no que me salieron (despidieron), por decirlo así, porque yo lo que dije fue: ‘Se acabó la relación de empleado y patrono’, porque eso era yo, empleada, y ellos, mi patrono, pero no sé, seguro a la gente le gusta más como que uno le ponga un poco más de drama y no hacer las cosas un poco más coloquial. Nunca me dije: ‘Ay, me fui’, no, simplemente que se acabó la relación, punto.

- ¿Ese día tenía que ir al canal o la mandaron a llamar para darle la famosa carta?

Teníamos previsto una cita para el viernes (1° de setiembre), yo fui el miércoles (dos días antes) a grabar normal 7 Estrellas, como todos las semanas a las 9 a.m., y desde que estaba de viaje se había asignado que ese viernes nos íbamos a reunir el equipo, pero no sé, ya no era con el equipo sino era solo conmigo y basada en los cambios que 7 Estrellas ha venido valorando que debe hacer... Y te soy sincera, los cambios en todos los espacios se tienen que hacer sí o sí, no solo en televisión, si estamos hablando de negocios, todo negocio está sujeto a estar haciendo diferentes estrategias y valoraciones de cambios, entonces, ahí es donde sale o surge mi tranquilidad a la hora de la salida.

Comprendo bien que el canal, como cualquier otro negocio, no es una fundación, no es un club de amigos, no es un centro beneficencia de nada, o sea, el canal es un negocio para sus dueños y están en su total derecho de despedir cuando ellos consideren que tienen que despedir a alguien. Entonces, yo para que me voy a poner en trabas o en dimes y diretes si yo comprendo el sistema empresarial.

Marilin Gamboa hace anuncio: ‘Gracias Teletica’

- ¿Tiene idea de qué pudo pesar para que fuera usted la despedida?

Yo tengo unos ocho, quizá 10 años, de que todos los años yo decía en mi casa: ‘Este es año ya renuncio’, la gente que me conoce y con la que he tenido conversaciones saben que desde hace mucho tiempo yo les venía diciendo: ‘Mae, es que yo ya estoy en tiempos extra”, o sea, yo siempre he estado clara que desde hace años he estado en tiempos extra en el canal y para mí eso no fue un tema de sufrimiento.

Yo empecé desde muy pequeña a trabajar en televisión, entonces he entendido muy bien la dinámica y, gracias a Dios, también me formaron en no ser una persona que dependiera de una única fuente. He estudiado, tengo mis cinco carreras en las cuales me he graduado, he tenido mis negocios, los tengo, entonces tal vez por eso mi salida no es tan dramática o tan dolorosa como mucha gente lo quiso ver. Tenía 23 años de trabajar en el canal, en los cuales 15 años he donado mi salario completo a una causa social, por un asunto personal.

- Se rumoró que al canal no le gustó que estuviera pidiendo tantos permisos para sus viajes, ¿qué opina de eso?

Soy de las personas que cuando hay decisiones y cuando hay cosas, no me gusta llevar las conversaciones como de manera infantil, como ¿por qué? y ¿para qué?, yo entiendo muy bien los mensajes y lo único que yo recuerdo que se me dijo fue que en esta posición, en la que está ahora de transición 7 Estrellas, requieren de una persona que esté más tiempo para hacer notas y si yo hubiese querido hacer notas hubiera estudiado periodismo, esa es una etapa que hace muchísimo tiempo ya la pasé y nunca fue necesario que yo estuviera días completos en el canal porque nunca había sido así, entonces, yo entiendo que hay que maximizar recursos y eso fue lo que escuché en la mesa de reunión que tuvimos.

Lo única parte buena e importante es que a mí me despidieron no porque me haya portado mal con alguien, no porque hay tratado mal a alguien o porque me robé algo del canal, no porque utilicé mala un recurso del canal o porque falté el respeto, simple y sencillamente, como todas las relaciones en la vida, tienen un principio y un final.

Gabriela Jiménez llegó hace unos meses a 7 Estrellas y llegó para quedarse. Instagram

Yo no voy a dejar de ser más ni menos por un ramo de flores que me den en pantalla. A mí el canal me ha agradecido mes a mes mi trabajo pagándome un salario puntualmente”. — Marilin Gamboa

- ¿Cómo quedó su relación con la empresa?

Yo hoy por hoy puedo quedarme con la entera satisfacción de lo que ellos me dijeron, que puedo entrar, ir a ahí tranquila, si necesito alguna ayuda o algún apoyo con algo, que están dispuestas las plataformas que ellos tienen y eso es un lujo que no todo el mundo se lo puede dar porque mucha gente sale de ahí y no tiene esa oportunidad. Ahí yo siento que he salido ganando también.

- Nos dijo la semana pasada que iba para una reunión que le cambiaría la vida, ¿de qué trataba?

Ya me la cambió, pero todavía no voy a hablar de eso. Es algo por lo que estoy muy contenta y que he venido generando y desarrollando desde hace dos años, pero yo he venido con varios proyectos, como sacar la maestría (en España); número dos, el hecho de poderme desarrollar en nuevas plataformas con negocios digitales, o sea, siempre he estado muy activa. Acabo de celebrar un par de sociedades bonitas y a eso es lo que me voy a seguir dedicando y tengo también mi contrato con uno de los investigadores más importantes del mundo que es Néstor Braidot, que es uno de los catedráticos más relevantes en la neurociencias, ya tengo cuatro años con él.

