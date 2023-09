¿Por qué María Teresa Rodríguez no presentó 7 Estrellas este jueves?

La exmiss Costa Rica, María Teresa Rodríguez, es la nueva presentadora de 7 Estrellas. (Instagram)

Aunque fue anunciada la semana pasada como la nueva presentadora de 7 Estrellas, la exmiss Costa Rica, María Teresa Rodríguez, no debutó este jueves en el programa de Teletica. ¿Por qué?

La Teja le consultó a la productora de 7 Estrellas, Leticia Contreras, la razón por la que Tere no se “estrenó” este 7 de setiembre en el programa y explicó que se debe a un asunto de producción.

“María Teresa debutará hasta la próxima semana (el 14 de setiembre) por temas de producción, ya que estamos grabando promos y cortinas nuevas para el programa. Además de que ella está conociendo el equipo y el estilo del programa”, respondió Contreras a nuestra consulta.

María Teresa dijo, por su parte, que desde un inicio sus jefes le definieron como fecha de ingreso el día que Costa Rica celebra el tradicional desfile de faroles.

María Teresa Rodríguez seguirá presentando Calle 7: Informativo, el programa de noticias de canal 7.

“Si Dios lo permite, la próxima semana ya estaré en la pantalla de 7 Estrellas. Esa (14 de setiembre) fue la indicación de fecha que me dieron desde un inicio. Es algo que me tiene sumamente emocionada. Es una muy linda oportunidad que Teletica me está presentando y la voy a aprovechar al máximo”, dijo Tere tras ser consultada por La Teja.

La exreina de belleza y codirectora del certamen Mrs Universe Costa Rica fue confirmada el viernes pasado como la nueva presentadora del programa de entretenimiento y estilo de vida, 7 Estrellas, luego de que se anunciara la salida de Marilin Gamboa.

A partir de ese momento, la presentación de 7 Estrellas estará a cargo del experimentado Wálter Campos y Teresa Rodríguez; mientras que Gabriela Jiménez asumirá funciones como reportera.

Marilin Gamboa, Wálter Campos y Gabriela Jiménez eran los presentadores de 7 Estrellas. (Instagram)

7 Estrellas se transmite todos los jueves, a las 8 de la noche, por canal 7.

