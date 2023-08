María Teresa Rodríguez nos habló de su ruptura: “Mi madre ha sido fundamental en este proceso”

María Teresa Rodríguez y su ahora expareja Alexánder Miranda tenía más de un año juntos. Instagram.

María Teresa Rodríguez terminó su relación amorosa con el abogado y deportista Alexánder Miranda y está de nuevo en la lista de solteras.

La presentadora de Calle 7 nos confirmó la noticia, aunque prefirió no entrar en detalles del por qué ya no son novios, nos confesó que su mamá ha sido su gran apoyo en este proceso de ruptura.

Intentamos también conversar con su expareja, pero nos dijo que no tenía nada que decir, pues ya todo se había dicho.

Esto fue lo que nos respondió Tere:

- ¿Es verdad que está soltera de nuevo?

No voy a entrar en detalles, ni hace cuánto fue, porque nos merecemos ese respeto entre él y yo. La verdad sí, fue una decisión que se tomó, los dos nos respetamos muchísimo. Como todo, es un ciclo que empieza y lastimosamente termina, no tengo en lo absoluto nada malo que decir de él ni mucho menos, lo respeto muchísimo. Terminamos en muy buenos términos, a él lo respeto muchísimo y creo que así es la vida.

Así que le confirmo la noticia que sí, estamos cada uno por su lado en este momento, los dos enfocados en nuestros respectivos trabajos, en nuestras vidas y proyectos personales.

- Se les veía muy felices en redes sociales, ¿qué hizo que eso cambiara?

Con él viví cosas lindísimas, fue un gran compañero de vida, pero como te digo, todo es un ciclo y pues se tienen que llegar a tomar estas decisiones y eso no quiere decir que nosotros nos lleváramos mal ni mucho menos, porque él es un gran ser humano y simplemente son cosas que pasan.

- La noticia sorprende porque hace poco andaban de paseo en Colombia, quiere decir que la ruptura fue reciente...

Esteee, sí. Pues sí fuimos de viaje y ya no estamos.

Tere siempre pasaba publicando cosas bonitas sobre su expareja. Instagram

- ¿Cómo se siente emocionalmente?

Ahorita estoy con muchos proyectos en la parte laboral, estoy muy contenta, hay varias cositas que ahí he venido cocinando y manejando desde hace un tiempo, entonces, pues ahorita enfocada en eso, en estos proyectos que vienen y en varios cambios que vienen en mi vida también, entonces, estoy enfocada en mí.

- ¿Sigue abierta al amor?

Yo me amo con todo mi corazón, el amor es parte de mi vida, pero en estos momentos pensar en tener una nueva relación, pues no, en estos momentos la relación más importante es conmigo y es en la persona en la que me voy a enfocar, en darme todo el amor y toda la atención que yo necesito para mí.

- ¿Cómo ha logrado reponerse de una ruptura así?

La verdad es que tengo a mi madre, que es una gran sicóloga y ha sido fundamental en todo este proceso y con ella es que lo he ido trabajando de la mano y con los profesionales que también trabajo, yo trabajo mucho mi parte emocional con diferentes profesionales, entonces en esa parte también he estado muy pendiente.

Alex Miranda protagonizó una bronca en la final de fútbol en mayo, luego que un aficionado supuestamente le robar su celular en pleno partido. Captura de video

- ¿Quedaron como amigos o están distanciados?

Nosotros terminamos en buenos términos y él sabe que es una persona muy importante para mí, los dos nos respetamos muchísimo y en estos momentos pues sí nos estamos dando el espacio correspondiente, pero no hay ningún tipo de enojo ni de resentimiento. Las cosas se hablaron como adultos que somos y yo creo que eso es lo más importante, él y yo somos los únicos que vivimos la relación y yo creo que somos los únicos que tenemos que estar bien con toda esta situación.

-¿La ruptura es para siempre o hay posibilidades de reconciliación?

Mirá, yo no sé cuáles son los planes de Diosito para mí, nunca hay que decir nunca, pero en estos momentos cada uno está enfocado en lo de cada uno y pues, si en algún momento de la vida Dios nos da el aviso o nos vuelve a cruzar en el camino, si es obra de Él, pues ahí nosotros veremos.

María Teresa Rodríguez trabaja como presentadora de Calle 7 Informativo junto al periodista Pablo Campos. Foto: Cortesía

- La gente ha reaccionado mucho a su separación, ¿qué opina de eso?

Le soy sincera, no creo que me ponga a leer comentarios, a veces la gente es un poco hiriente a la hora de escribir y se envalentona detrás de un teclado, entonces, prefiero mantenerme tranquila, serena y sin leer ningún tipo de comentario, pues ningún comentario de los que vaya a encontrar en redes viene de personas que me conozcan o de personas que me quieren o que son de mi entorno, así que pueden ser comentarios que más bien me puedan bajonear y la verdad, ¿para qué? Me limito a no leer nada y a respetar la opinión de todas las personas, aunque no sepan absolutamente nada de mi vida ni de mi expareja, pero que se sienten con todo el poder para opinar acerca de las relaciones ajenas.