Desestiman denuncia por “pornografía infantil” en portada del disco de Nirvana

Nirvana Spencer Elden siempre rajó con ser el niño de la portada de Nirvana y eso sirvió para que los abogados de la banda se defendieran de su demanda. Archivo

Un juez de California desestimó la demanda planteada por Spencer Elden, el hombre fotografiado de bebé hace 30 años para la icónica portada del disco de Nirvana “Nevermind”.

El hombre demandó a los integrantes de la banda y a varias compañías asociadas, por pornografía infantil y explotación sexual con fines comerciales.

El equipo legal del grupo Seattle había presentado una respuesta oficial a la acción judicial, según publicó Infobae.com.

En las últimas horas, el juez Fernando Olguín rechazó las acusaciones tras vencerse el plazo otorgado a Elden para que presentará una oposición a la moción de desestimación presentada por los demandados, informó el medio farandulero Variety.

Sin embargo, el magistrado fijó un nuevo plazo para el 13 de enero, fecha en que el caso caerá de manera definitiva si el demandante no realiza las presentaciones pertinentes.

La banda estadounidense lanzó el disco "Nevermind" en setiembre de 1991. Archivo (Archivo)

Entre los demandados aparecían Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, los miembros sobrevivientes de la banda Dave Grohl y Krist Novoselic, pero también el fotógrafo Kirk Weddle; firmas discográficas y hasta Chad Channing, baterista original de la banda que había dejado el grupo mucho antes de la publicación de ese disco.

El hecho de que Elden se presentara públicamente desde hace muchos años como el “bebé de Nirvana” y que haya accedido a recrear la portada en diversas ocasiones fue el principal argumento de los abogados de la banda para rechazar los cargos.

La demanda señalaba Elden ha sufrido “daños de por vida” por la imagen de él desnudo bajo el agua nadando tras un billete de un dólar que cuelga de un anzuelo, en una foto tomada cuando tenía 4 meses.

En declaraciones al diario The New York Times, la abogada contó que Elden, quien ahora tiene 30 años y es un artista que vive en Los Ángeles, tuvo que ir terapia por años.

“No ha conocido a nadie que no haya visto sus genitales”, dijo. “Es un recordatorio constante de que no tiene privacidad. Su privacidad no tiene valor para el mundo”.

Elden había sido retratado por un fotógrafo amigo de sus padres, quien pagó 200 dólares por la fotografía; y, según su versión, nunca aclaró que la imagen -que luego se editó para mostrar al bebé persiguiendo un dólar-iba a ser utilizada para la portada de un álbum.