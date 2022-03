Desperta Vox inició segunda temporada con bastantes cambios

Desperta Vox Desperta Vox volvió con caras nuevas. Cortesía.

El programa Desperta Vox de la emisora juvenil Vox F M inició este martes su segunda temporada con caras algo muy conocidas y otras quizá no tanto.

El espacio, que se transmite de lunes a viernes de 6 a 9 a.m., reclutó a figuras como Pepe Arroyo y Fabiola Castro, quienes se unieron a Daniel Montoya y a Jito Sánchez en este reinicio.

“Hicimos unos ajustes para poder entretener más a la gente, trajimos a Pepe Arroyo, lo complementamos con una chica que tiene mucho carisma como lo es Fabiola, acompañados de Jito y Daniel que son ya parte del staff de la radio”, dijo Giovanni Ortiz, director de la emisora.

“El programa refuerza el humor, Pepe trae una serie de personajes bastante llamativos que entretienen mucho, también hay varias secciones como Ruleta de chistes, de terror, El tema del día, las noticias, el tránsito, otra de lectura de sueños. A la gente le gusta salirse del estrés cotidiano con un buen un acompañamiento en las mañanas”, agregó.

El cambio más importante por supuesto y que más llama la atención es la salida de Johanna Villalobos, quien este lunes dio a conocer en sus redes sociales que no seguía en la emisora, debido a que se tomaban algunas decisiones con las que no estaba de acuerdo.

“Desde el viernes no trabajo para Vox, el programa viene con una segunda temporada y es una decisión que venía pensando, que no encajaba con ciertas decisiones, la pasé muy bien y para los que están aquí y me escuchaban, voy a seguir poniéndole más a mis cosas”, dijo en Instagram.

Johanna Villalobos dice que seguirá en proyectos como su podcast.

[ Johanna Villalobos no seguirá en Vox FM ]

Sobre esto, Giova que quedaron en buenos términos con la macha, solo que el perfil que ella tiene era diferente a lo que quería para este refrescamiento.

“Ella es una chica con mucho talento, pero ya para la segunda temporada no nos calzaba dentro de la idea, entonces decidimos en buenos términos terminar la relación laboral. Ella también tenía sus proyectos y nosotros teníamos que continuar con la idea que queríamos del programa”, afirmó.

Cabe recordar que en el espacio también estuvo Darío Durán, conocido como El Dari, quien fue despedido luego de la acusación en redes sociales de una chica por supuestamente grabarle el trasero sin su consentimiento.