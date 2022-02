Johanna Villalobos no seguirá en Vox FM

Johanna Villalobos ya no es parte de la emisora. Cortesía.

La locutora Johanna Villalobos anunció que no seguirá en la emisora Vox FM.

La macha, quien está de viaje en Cancún, dio a conocer que ya no estará en el programa “Desperta Vox”, debido a que no estaba muy de acuerdo con algunas decisiones que se tomaban en la emisora.

“Desde el viernes no trabajo para Vox, el programa viene con una segunda temporada y es una decisión que venía pensando, que no encajaba con ciertas decisiones, la pasé muy bien y para los que están aquí y me escuchaban, voy a seguir poniéndole más a mis cosas”, dijo en Instagram.

De momento se desconoce quiénes serán los locutores en esta nueva temporada del programa, los cuales se anunciarían este martes.