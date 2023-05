Despiden a Domingo Argüello de emisora por medio de una publicación en redes sociales

Con esta publicación la emisora dio a conocer la salida del locutor Domingo Argüello. Instagram

La emisora Planet 107.5 F.M. anunció a través de sus redes sociales que Domingo Argüello ya no forma parte más de sus locutores y le desearon todo lo mejor.

Hace unas horas subieron una foto de él junto a la locutora Clemencia Castro para aclararle a los oyentes que a partir de ahora el programa Breakfast Club lo hará solo ella.

“El Breakfast Club de Planet 1075 cambiará... ahora será Cle. A Mingo le deseamos todos los éxitos y suerte ahora que va a otros proyectos. Gracias Domingo por haber formado parte desde el inicio de Planet 1075.”, dice la publicación.

Varios oyentes quedaron asombrados con la noticia de la decisión de Mingo, como le dicen al también atleta paralímpico, de renunciar a la emisora en la que tenía varios años de estar.

Sin embargo, minutos más tarde y, en la misma publicación de la radio, el locutor aclaró que no fue que renunció, porque va para un nuevo proyecto personal, sino porque los mismos dueños de la emisora ya no lo quería en el programa.

“Yo no me voy por gusto. La emisora no quiso que siguiera en el programa. ¡No mientan!”, puso en primera instancia.

Ante la insistencia de los oyentes sobre qué fue lo que pasó, el mismo Domingo continúa aclarando la situación en otro comentario.

“Ustedes que me conocen saben que soy transparente y de decir las cosas como son y no es como lo ponen. Por decisiones de la emisora me pidieron que dejara el espacio de la mañana; es decir, no querían que Clemencia Castro y yo siguiéramos con el BC (nombre del programa) y de esa forma los ‘clemingos’. Yo no acepté esa condición y fui claro de que si no les gusta mi trabajo y la forma de hacerlo, pues entonces mejor me iba. Esperé una reacción positiva, pero lo que encontré fue esa linda publicación”, escribió.

El locutor además aclaró que el programa que inició en la otra emisora (Mundo Radio 91.1 FM) era de total conocimiento de los dueños de Planet y que contaba con su consentimiento, pero que ahora se está dando cuenta que “lo usan como la excusa” sobre su salida de 107.5 F.M..

“Como no me gusta ser ordinario, no iba a aceptar un espacio de ‘consolación’. Duele ver que no se valoró realmente lo que di con mucho amor por la emisora. Fuerte abrazo y gracias a todos por sus mensajes”, agregó.

Planet 107.5 F.M. es una emisora que da puros clásicos de los años 80′s y 90′s y entre sus locutores también está Randall Vargas.